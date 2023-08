Tennis, US Open: Zverev non sbaglia, salutano Murray e Hurkacz

us open

Il tedesco vince il derby con Altmaier, l'inglese e il polacco eliminati da Dimitrov e Draper. Nel femminile, avanza Sabalenka

© Getty Images Alexander Zverev non sbaglia e vola al terzo turno degli US Open vincendo 7-6(1), 3-6, 6-4, 6-3 il derby tedesco con Altmaier. Due eliminazioni eccellenti: Andy Murray e Hubert Hurkacz salutano dopo aver perso rispettivamente contro Draper e Dimitrov. Nel tabellone femminile, sorride la numero 2 della classifica Wta Aryna Sabalenka: 6-3, 6-2 alla britannica Burrage. Bene anche la padrona di casa Madison Keys (6-1, 6-2 a Wickmayer).

TABELLONE MASCHILE

Non sbaglia Alexander Zverev: il tedesco vince il derby con Daniel Altmaier volando al terzo turno dopo esseri imposto 7-6(1), 3-6, 6-4, 6-3, reagendo nel migliore dei modi al pareggio del connazionale dopo un lunghissimo primo set dominato al tie-break (7-1). Il numero 12 al mondo, inoltre, è cinico negli altri due parziali: ha ben sei occasioni per strappare il servizio e l'ultima gli vale di fatto il terzo set. Addirittura due break nel quarto: dall'1-1 al 3-1 e dal 4-3 al 6-3 con cui si chiude il match. Adesso, Zverev affronterà il Grigor Dimitrov, che elimina in tre set Andy Murray. Sfida senza storia in favore del bulgaro, che impiega meno di tre ore di gioco per vincere 6-3, 6-4, 6-1.

L'altra eliminazione eccellente di giornata è quella di Hubert Hurkacz, letteralmente travolto dall'inglese Jack Draper. Il britannico, 123esimo della classifica Atp, si impone 6-2, 6-4, 7-5, estromettendo il polacco dal tabellone. Il suo avversario sarà il padrone di casa Mmoh, che pone fine alla carriera di John Isner: l'americano aveva annunciato l'addio dopo gli US Open e il suo ultimo match è il derby perso dopo cinque set e con il 10-7 del tie-break dell'ultimo parziale. Non sbaglia neanche Alex de Minaur: l'australiano travolge 6-1, 6-2, 6-1 il cinese Wu e avanza al terzo turno.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, nessun problema per Aryna Sabalenka: la russa travolge 6-3, 6-2 la britannica Burrage. Adesso, la numero 2 al mondo se la vedrà con la francese Burel, che in poco più di un'ora di gioco liquida 6-4, 6-2 la ceca Karolina Pliskova, 25esima della classifica Wta.

Match più che agevole anche per la padrona di casa Madison Keys, che gioca un incontro lampo ed elimina con un netto 6-1, 6-2 la belga Yanina Wickmayer: ora, sfiderà la russa Liudmila Samsonova (doppio 6-3 alla tedesca Korpatsch). Rimonta per Elina Svitolina: l'ucraina si impone 5-7, 6-4, 6-4 su Anastasia Pavlyuchenkova, qualificandosi per il match contro una tra Tig e Pegula.