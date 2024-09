Us Open, Paolini eliminata agli ottavi: Muchova vince in due set

TENNIS

La numero 5 al mondo parte bene, ma si spegne alla distanza e cede a Muchova: la ceca gioca con maggiore qualità e vince 6-3, 6-3

Termina purtroppo agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini agli Us Open: l’italiana perde 2-0 contro Karolina Muchova e saluta il torneo statunitense con un po’ di amaro in bocca. Tanta aggressività e profondità di colpi in avvio di match per la toscana, che subisce però il rientro prepotente dell’avversaria, oggi particolarmente ispirata. La ceca si conferma una bestia nera per Paolini, mai vincente in carriera contro Muchova.

Sembrava poter essere un’altra grande giornata per Jasmine Paolini e, invece, alla fine si è rivelata solo una dolorosa illusione. La numero 5 del circuito Wta è stata sconfitta per 6-3, 6-3 da Karolina Muchova sui campi di Flushing Meadows e ha chiuso con qualche rammarico la sua avventura a stelle e strisce. Paolini ha provato a partire forte fin da subito, strappando il servizio all’avversaria già nel terzo game e allungando poi sul 3-1 con un eccellente turno in battuta. Tanta intensità e colpi profondi: questa la ricetta con la quale la toscana ha cercato di mettere in difficoltà Muchova nel primo set, riuscendoci però solo in parte. La ceca ha infatti subito l’aggressività iniziare di Paolini, ma poi è stata brava a ribaltare la situazione con una serie di colpi di grande classe: la numero 52 al mondo ha strappato due break e, vincendo cinque giochi consecutivi, si è aggiudicata il primo set per 6-3. Il secondo set ha invece galleggiato sul filo dell’equilibrio fino al 3-3, quando a prendere l’iniziativa è stata ancora una volta Muchova: la ceca ha sfruttato i troppi errori gratuiti di Paolini, le ha strappato il servizio ed è passata in vantaggio. Nel seguente turno in battuta Muchova ha quindi lasciato l’italiana a zero ed è volata sul 5-3, costringendo Paolini a servire in maniera impeccabile per restare nel match. Così purtroppo non è stato, con la toscana che ha finito col subire un altro break, perdendo per 6-3 anche il secondo set. Muchova ha così chiuso 2-0 l’incontro in 1h8’ di gioco, volando ai quarti di finale, dove affronterà una tra Caroline Wozniacki e Beatriz Haddad Maia.