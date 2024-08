Us Open: Musetti soffre ma batte Kecmanovic, out Berrettini e Bronzetti

TENNIS

© Getty Images Lorenzo Musetti riesce a superare il turno agli Us Open. Il carrarese ha però bisogno del quinto set per eliminare il serbo Miomir Kecmanovic: finisce infatti 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Il prossimo avversario sarà Nakashima. Resta l'unica buona notizia, perché Matteo Berrettini viene travolto dall'americano Fritz che si impone 6-3, 7-6(1), 6-1, mentre nel femminile Lucia Bronzetti cede nettamente (6-3, 6-1) alla numero 2 al Mondo Sabalenka.

Resta particolarmente tortuoso ma vincente il percorso di Lorenzo Musetti agli Us Open. A Flushing Meadows, il carrarese ha bisogno stavolta del quinto set per assicurarsi il passaggio al terzo turno. Il vincitore del bronzo nel singolare di Parigi 2024 si impone 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5 sul serbo Miomir Kecmanovic, che passa in vantaggio nel primo set e ha poi la forza di recuperare nel quarto. Sul 2-1 nel conto dei parziali, infatti, Musetti incassa quattro game di fila, con il numero 54 al mondo che passa dal 2-2 al 6-2. Ma, soprattutto, l'italiano vede da vicinissimo l'eliminazione, con Kecmanovic che ha due match point a favore sul 5-4 nel quinto set. Musetti li annulla, poi strappa il servizio e, alla fine, chiude sul 7-5. Ora ci sarà l'americano Nakashima, da tenere d'occhio: al primo turno si è imposto nettamente su Rune.

Solo brutte notizie, per il resto, per l'Italia agli Us Open. Saluta, infatti, Matteo Berrettini, letteralmente travolto dal padrone di casa Taylor Fritz che vince 6-3, 7-6(1), 6-1. Il romano perde il primo set e riesce a portare l'americano al tie-break nel secondo, dove però non c'è storia (7-1). Nell'ultimo parziale, poi, il classe 1996 non riesce mai a opporsi al numero 12 al Mondo, che chiude con un netto 6-1 e vola al terzo turno.

TABELLONE FEMMINILE

L'altro aspetto negativo per l'Italia riguarda Lucia Bronzetti, che saluta il torneo. Che fosse dura contro la numero 2 al Mondo Aryna Sabalenka era ovvio, ma la riminese non riesce mai a mettere in dubbio il successo della bielorussa, che domina entrambi i parziali (6-3, 6-1) e vola al terzo turno dove sfiderà la connazionale Alexandrova. Nel tabellone femminile restano allora Sara Errani, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.