Us Open: Djokovic avanza al terzo turno, avanti anche Ruud e Gauff

TENNIS

Nole elimina il connazionale Djere: ora sfiderà Popyrin. Sorride Ruud, nel femminile ok Gauff

© Getty Images Continua la cavalcata di Novak Djokovic agli Us Open. Il serbo, al secondo turno, sfrutta il ritiro del connazionale Laslo Djere sul 6-4, 6-4, 2-0 per volare al terzo, dove sfiderà l'australiano Popyrin. Bene anche Casper Ruud, che si impone 6-4, 6-2, 2-6, 7-6(3) su Monfils e si guadagna il match con il cinese Shang. Nel femminile, bene Gauff che travolge Maria (6-4, 6-0), ok anche l'altra padrona di casa Navarro (doppio 6-1 a Rus).

Prosegue senza intoppi il cammino di Novak Djokovic agli Us Open. Dopo il 3-0 ad Albot all'esordio, il serbo si prende la sfida con il connazionale Laslo Djere, che stavolta dura perfino meno di tre set visto il ritiro del numero 109 della classifica Atp. Prima del forfait, doppio 6-4 per Nole, che si prende il break nel finire del primo parziale e passa in vantaggio. Nel secondo, ecco l'unico passaggio a vuoto: dopo aver già concesso tre palle break nel primo set, Djere strappa il servizio al vincitore dell'oro di Parigi 2024 e si porta sul 4-2, ma Djokovic rimonta e con quattro game di fila chiude con un altro 6-4. Nel terzo, altro break immediato, poi dopo sei game di fila persi il serbo si ritira per un problema all'anca. Qualche rischio di troppo, ma Nole c'è: al terzo turno, sfiderà l'australiano Popyrin, che travolge in tre set Martinez.

Bene anche uno dei padroni di casa più attesi: Ben Shelton travolge 6-3, 6-4, 6-4 lo spagnolo Bautista Agut e se la vedrà con Tiafoe in un derby americano che promette scintille. Sorride anche Casper Ruud, che ha bisogno del quarto set per eliminare Gael Monfils. Dominati i primi due (6-4, 6-2), ma il francese riapre i giochi (2-6) e sfiora il pari nel conto dei set per poi cedere 7-3 al tie-break. Il norvegese e numero 8 al Mondo sfiderà ora il cinese Shang, capace di imporsi in tre set sullo spagnolo Carballes-Baena.

TABELLONE FEMMINILE

Non sbagliano le americane impegnate nello Slam casalingo. È tris statunitense grazie a Cori Gauff, Emma Navarro e Peyton Stearns. "Coco" travolge con un netto 6-4, 6-0 la tedesca Maria guadagnandosi il match con Elina Svitolina (6-1, 6-2 all'altra ucraina Kalinina), mentre la numero 12 al Mondo rifila un doppio 6-1 all'olandese Rus: ora, il match con Kostyuk che piega 7-6(10), 6-1 la britannica Dart. Infine, Stearns supera 6-1, 7-5(3) la numero 13 della classifica Wta Kasatkina: la prossima avversaria sarà l'argento di Parigi 2024, Donna Vekic, che supera Minnen (7-5, 6-1) in due parziali. Infine, Azarenka batte Burel (6-1, 6-4): se la vedrà con la cinese Wang.