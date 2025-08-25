Serie A: Serdar riacciuffa Kristensen, Udinese-Verona è 1-1

LA PARTITA

Udinese e Verona non si fanno male: è 1-1 nel debutto stagionale, con entrambe le reti da palla inattiva. Le squadre sono dei cantieri aperti, soprattutto il Verona che ha perso Suslov (crociato ko) e aspetta cinque acquisti. Ne va da sé dunque che la fase iniziale del match sia tutt'altro che emozionante e dedicata allo studio tra le due formazioni, con l'Udinese leggermente più propositiva. Il primo tiro arriva al 16', debole però la conclusione di Atta. Zemura è il migliore dei suoi, distratto invece Solet e le squadre non sfondano: Davis calcia alto in due occasioni, è 0-0. Nella ripresa parte forte il Verona, con Giovane che prima impegna Sava e poi colpisce la traversa. Gli scaligeri vengono però puniti al 52', nel loro momento migliore: stacco di Kristensen e Montipò non può farci nulla. I cambi rinvigoriscono subito l'Hellas, che pareggia da palla inattiva: è Suat Serdar a siglare l'1-1 al 73', prima di infortunarsi. Nel finale ci prova soprattutto l'Udinese, che colpisce la traversa con Zarraga e Kamara, ma non c'è spazio per altri gol. Udinese-Verona finisce 1-1, un punto a testa nel derby del Triveneto.