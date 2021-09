US Open: la finale femminile sarà tra le sorprendenti teenager Raducanu e Fernandez

US OPEN

La britannica travolge la greca Maria Sakkari, la canadese batte la numero 2 al mondo Sabalenka

Saranno Emma Raducanu e Leylah Annie Fernandez a contendersi la vittoria degli US Open nel tabellone femminile. La britannica batte con un netto 6-1, 6-4 la greca Maria Sakkari con un match perfetto, mentre la canadese compie l'ennesima impresa del suo torneo ed elimina anche la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka, stesa con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-4. Le due finaliste torneranno ora all'Arthur Ashe Stadium sabato per la prima finale major tra due adolescenti dagli US Open del 1999, quando l'allora 17enne Serena Williams superò la 18enne Martina Hingis.

Potrebbe essere l'alba di una nuova era del tennis femminile agli US Open: ad accedere alla finale sono le due sorprese del tabellone, due impronosticabili della vigilia, ma soprattutto due classe 2002. Emma Raducanu scrive la storia e diventa la prima tennista nell'Era Open a raggiungere l'atto conclusivo dello Slam americano partendo dalle qualificazioni: è inoltre la più giovane finalista a Flushing Meadows dal 2004, non avendo compiuto neanche 19 anni. Curiosamente, il record lo aveva ottenuto poche ore prima Leylah Annie Fernandez battendo Aryna Sabalenka.

Raducanu gioca un match perfetto contro Maria Sakkari: netto 6-1, 6-4 per la britannica, che nel primo set sale subito sul 4-0, riuscendo ad annullare ben sette palle break in favore della greca e chiudendo sul 6-1. Il secondo turno in battuta si rivela invece decisivo per l'assegnazione del secondo parziale e del passaggio del turno: la 18enne, infatti, sale sul 3-1, sfiora in altre sette occasioni il secondo break, ma conserva il vantaggio e si regala il 6-4 e la sua prima storica finale, oltre che un clamoroso balzo in avanti nel ranking Wta. Prima di Wimbledon, infatti, la britannica era appena 338esima, ora sarà nella tra le prime 40 al mondo ancora prima di compiere 19 anni. E con una finale Slam tutta da giocare.

Dall'altra parte ci sarà l'altra sorpresa, capace di eliminare nel suo percorso ben tre top 5: Leylah Annie Fernandez supera anche la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka e si regala la sua prima finale in uno Slam. La canadese vince 7-6(3), 4-6, 6-4 contro la bielorussa: nel primo set si aggiudica 7-3 il tie-break dopo aver recuperato il break di svantaggio, risalendo dallo 0-3 al 4-4. Nel secondo, rimonta di nuovo dallo 0-2, ma incassa il break al nono game, con Sabalenka che pareggia con il 6-4 del secondo parziale. Nel terzo, dopo un break di Fernandez e la risposta della numero 2 al mondo, la semifinale si decide al decimo game, con la canadese che strappa ancora il servizio e si regala un sogno. A Flushing Meadows, a prescindere da chi vincerà gli US Open, sono nate due nuove stelle.