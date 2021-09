Us Open, fuori Musetti e Trevisan

US OPEN

Inizio di serata amaro per gli italiani a Flushing Meadows. Nel secondo turno dello US Open, Lorenzo Musetti viene sconfitto in tre set da Reilly Opelka, con il punteggio di 7-6 (1), 7-5 6-4. Il 19enne lotta nei primi due parziali ma si arrende nei momenti decisivi, bombardato da servizio e volée del 22 del tabellone. Più schiacciante la resa di Martina Trevisan, sconfitta 6-3 6-1 dalla svizzera Bencic, numero 12 del ranking WTA.

TABELLONE MASCHILE

Niente colpaccio per Lorenzo Musetti nel match contro il beniamino di casa Reilly Opelka, testa di serie numero 22 del tabellone. Il giovane toscano cede in tre set 7-6 (1), 7-5 6-4 al bombardiere americano, che sfrutta i suoi centimetri per colpire al servizio e costruirsi i punti a rete. Primo set combattuto, con qualche occasione per Musetti. L’italiano parte forte e si conquista una palla break già nel primo game, annullata dal servizio dell’avversario. La chance si ripete nel settimo game, quando Opelka annulla ben tre break point in tre situazioni diverse. Musetti rimane solido nei propri turni di battuta e cerca di allungare lo scambio quando possibile per sfruttare la sua migliore mobilità da fondo campo. Il primo set arriva quindi al tie break, in cui lo statunitense domina 7-1 con tre ace, due punti a rete e qualche colpo di classe.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Stavolta è Musetti a proteggere il turno di battuta, annullando un break point nel primo game. Mentre Opelka sale rapidamente sopra la quota di 20 ace, l’italiano trova poco sostegno nella prima di servizio e si mantiene a una percentuale piuttosto bassa. Il momento decisivo arriva all’undicesimo game, quando due errori e un doppio fallo di Musetti concedono allo statunitense un break point con profumo di set: Opelka concretizza con una risposta profonda e una volée vincente, per poi tenere il servizio a zero e chiudere il set 7-5. Il terzo set rimane sullo stesso spartito. L’americano si permette il lusso di scegliere di forzare le risposte quando si trova sotto di due punti: i primi game di servizio scivolano via a favore dei battitori. La svolta arriva al settimo game, quando Musetti subisce il break. Opelka va avanti fino al 5-3 e ha un match point in ricezione, ma l’azzurro annulla con un ottimo servizio. Il verdetto è soltanto rimandato: lo statunitense chiude 6-4 e avanza al terzo turno, mentre per il giovane toscano i rimpianti sono davvero pochi.



TABELLONE FEMMINILE

Finisce al secondo turno la spedizione italiana agli Us Open nel tabellone femminile. L’ultima superstite, Martina Trevisan, si arrende alla numero 12 del ranking WTA Belinda Bencic. La toscana non partiva certo favorita nella sfida con la svizzera, ma il punteggio di 6-3 6-1 è un finale spietato per la sua esperienza a Flushing Meadows. In avvio di partita Bencic si prende subito il break (alla quarta occasione) e allunga fino al 2-0, sprecando tre volte la palla per il break del 3-0. L’italiana si aggrappa al set e riesce a rientrare sul 3-3 alzando l’intensità del suo gioco e sfruttando la prima palla break a sua disposizione, nel sesto gioco. Da quel momento però la luce si spegne e la svizzera chiude anche fin troppo agevolmente il primo parziale, concedendo un solo punto fino al 6-3 finale. Il secondo set scivola via senza troppa storia: Bencic non lascia nulla sul proprio servizio, aiutandosi con un’ottima percentuale di prime. Dall’altra parte Trevisan mostra i suoi limiti a cospetto di una delle migliori giocatrici mondiali e lotta salvando due break point, per poi cedere e andare sotto 5-0. Nel sesto game due match point salvati di grinta le evitano il cappotto, ma la sconfitta è alle porte e arriva puntuale sul successivo servizio di Bencic, che tiene a zero e confeziona il 6-3 6-1 finale. La svizzera avanza al terzo turno, per l’italiana è comunque il miglior risultato in carriera agli Us Open.