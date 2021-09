Us Open, Djokovic passa in 4 set. Avanti Andreescu e Sakkari

TENNIS

Il serbo piega Nishikori 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2. Tra le donne passano anche Bencic, Swiatek e Raducanu

Novak Djokovic accede agli ottavi di finale degli Us Open ma perde per strada un set. Il serbo elimina Kei Nishikori 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2, concedendo più di un’occasione sul proprio servizio. Nel tabellone femminile vittorie in due set per Andreescu, 6-1 6-2 a Minnen, e Sakkari, 6-4 6-3 contro Kvitova: si affronteranno al prossimo turno. Avanzano anche Bencic, Raducanu e Swiatek, quest’ultima al termine di una battaglia con Kontaveit. afp

TABELLONE MASCHILE

Servono quattro set a Novak Djokovic per piegare la resistenza di un encomiabile Kei Nishikori. Il numero 1 al mondo ha bisogno di più di tre ore per conquistare l’accesso agli ottavi di finale con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-2. Il serbo sembra partire bene nel primo parziale e si costruisce subito due palle break, ma spreca dal 15-40. Nishikori risponde con coraggio e non solo tiene il servizio, ma strappa quello dell’avversario. Nole alza il livello e non concede più nulla in battuta, rientrando sulla parità grazie a un break nell’ottavo game. Il primo parziale viene quindi deciso al tie break, in cui il giapponese strappa un mini break decisivo e chiude 7-4. La macchina Djokovic rimane imperfetta anche nel set successivo. Guadagnato un break nel terzo game, salva ben cinque break point nel successivo e altri due più avanti, salvo poi prendersi con determinazione il 6-3. Sembra più agevole la pratica nel terzo parziale, in cui il numero uno al mondo va presto sul 4-1. Nishikori però reagisce ancora e strappa il servizio per il 4-3, salvo poi subire l’immediato contro break e soccombere a un nuovo 6-3. L’inerzia dell’incontro diventa ormai chiaramente a vantaggio del serbo, che trova più efficacia sulla prima e concede poco sul suo servizio. Dal 2-2 Djokovic inanella una serie di quattro game consecutivi (salvando un break point sul 5-2), che lo portano agli ottavi di finale. Per lo storico Grande Slam servirà qualcosa di più, nel prosieguo del torneo.

TABELLONE FEMMINILE

Giornata con poche battaglie nel tabellone femminile degli Us Open. La testa di serie numero 6 Bianca Andreescu liquida in poco più di un’ora la numero 104 Wta Minnen con un secco 6-1 6-2. Partita quasi mai in discussione: la belga spreca una palla break nel terzo gioco del primo set, poi perde nove game consecutivi. Annullato un match point sul 6-1 5-1, tiene il servizio ma si arrende nel game successivo alla canadese, in crescita dopo un esordio non semplice. Agli ottavi di finale troverà la greca Sakkari, giustiziera di Petra Kvitova 6-4 6-3. Alla ceca manca il killer instinct sulle due palle break del quarto game, vero possibile momento di svolta dell’incontro. Quando Sakkari le annulla, allunga strappando il servizio dell’avversaria senza più concedere chance fino al 6-4. Il secondo parziale inizia subito con il break a favore della greca, che con un servizio solido (85% di punti vinti sulla prima, 6 ace) conclude 6-3.

Vincitrice contro Martina Trevisan al secondo turno, Belinda Bencic prosegue il proprio cammino allo Us Open. La svizzera doma 6-2 6-4 la statunitense Pegula, numero 25 del ranking. L’elvetica prende subito il largo fino al 4-1, controllando poi fino al 6-2 con un gioco vario. Il secondo parziale si apre con un break per Bencic, brava a tenere tutti i turni di servizio senza concedere nulla all’americana. Dopo aver sprecato tre match point in un lunghissimo nono game, la svizzera chiude 6-4 nel successivo e approda agli ottavi. Sulla sua strada troverà Swiatek, che conquista la battaglia di giornata nel tirato 6-3 4-6 6-3 contro Kontaveit. La numero 8 del tabellone controlla il primo set, resistendo al tentativo di rientro dell’estone, ma si fa sorprendere nel successivo, dopo aver rimontato da 3-0 a 4-4. Nell’ultimo parziale Swiatek prende il break nel terzo game e chiude 6-3 al termine di una battaglia ai vantaggi nel nono game, soltanto al quinto match point. Poco più di una sgambata di allenamento invece il match della britannica Emma Raducanu, nuovo astro nascente del tennis femminile. La 18enne britannica batte la spagnola Sorribes Tormo 6-0 6-1 mostrando una padronanza del gioco e una sicurezza fuori dal comune per una classe 2002.