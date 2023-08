Us Open: Djokovic e Tsitsipas volano al secondo turno, out Rune

TENNIS

Nessun problema per Nole, che sconfigge agevolmente Muller. Vittoria sul velluto anche per il greco, mentre Ruud concede un set a Nava. Cocente eliminazione per il danese

© Getty Images Il primo turno dello Us Open riserva subito una sorpresa nel tabellone dei big, con l'eliminazione di Holger Rune (4). Il danese non è mai in partita contro Carballes Baena e cade col punteggio di 6-3, 4-6, 6-3, 6-2. Tutto facile per Novak Djokovic (2), che sconfigge Muller in tre set (6-0, 6-2, 6-3) e ora affronterà Zapata Miralles. Avanzano anche Ruud (5) e Tsitsipas (7), così come Fritz (9). Nel tabellone femminile, avanti Świątek (1) e Rybakina (4).

TABELLONE MASCHILE

Debutto agevole per Novak Djokovic (2) negli Us Open, che non lo vedono vincitore dal 2018. All'Arthur Ashe Stadium, Nole travolge il francese Alexandre Muller col punteggio di 6-0, 6-2, 6-3 in 1h35' di gioco, regalandosi il match contro Zapata Miralles. Supera il turno anche Stefanos Tsitsipas (7), che sconfigge in tre set Milos Raonic col punteggio di 6-2, 6-3, 6-4 e una relativa facilità. Impressionante Taylor Fritz (9) contro il connazionale Johnson: 6-2, 6-1, 6-2 in 1h20'. Cede un set, invece, Casper Ruud (5) contro l'impresionante qualificato Emilio Nava: un osso duro, lo statunitense, che cede solo al tiebreak col punteggio di 7-6, 3-6, 6-4, 7-6.

L'eliminazione più sorprendente è quella di Holger Rune, irriconoscibile e e incapace di tenere testa a Carballes Baena: lo spagnolo prende subito il controllo del match e sconfigge il danese in quattro set (6-3, 4-6, 6-3, 6-2). Oltre a Taylor Paul e Fritz, avanzano altri due statunitensi: Tiafoe (10) viene affiancato da Eubanks (28), che sconfigge al quarto il sudcoreano Kwon. Tra le altre teste di serie di giornata avanzano Cerundolo (20), Davidovich Fokina (21), Mannarino (22) e Djere (32). Out Bublik (25) contro Thiem, mentre Korda (31) cede al quinto contro l'ungherese Fucsovics. Prosegue infine il calvario di Felix Auger-Aliassime: l'ex numero sei al mondo cade in quattro set contro Mc Donald (7-6, 4-6, 6-1, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile è decisamente agevole il percorso di Iga Świątek (1), che regola in due set la svedese Peterson con un perentorio 6-0, 6-1. Tutto regolare anche per Elena Rybakina (4) contro Kostyuk (6-2, 6-1), mentre Coco Gauff (6) contro la tedesca Siegemund. Dopo aver perso 6-3 il primo set, la statunitense pareggia i conti col 6-2 nel secondo e chiude il match col 6-4 nel terzo parziale. Passano il turno anche Muchova (10) e Kvitova (11), vincitrici in due set su Sanders e Bucsa.

Tra le altre teste di serie di giornata, volano al secondo turno Bencic (15), Azarenka (18) e Haddad Maia (19), con quest'ultima vincitrice in tre set su Sloane Stephens col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Si qualificano anche Linette (24), Cirstea (30) e Mertens (32), con la belga ad usufruire del super-tiebreak contro Bjorklund. Eliminazione a sorpresa per Maria Sakkari (8), sconfitta in due set dalla spagnola Rebeka Masarova con un doppio 6-4, mentre Beatrice Pera ha la meglio su Kudermetova (16) col punteggio di 7-5, 6-4. Out anche Kalinina (28). Da segnalare le vittorie della 16enne Mirra Andreeva e della rientrante Caroline Wozniacki, che si qualificano a loro volta al prossimo turno.