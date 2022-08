Tennis, US Open: Berrettini piega Grenier in quattro set e vola al terzo turno

US OPEN

Il romano si aggiudica il match e resta in corsa nel torneo americano. Fuori la Giorgi

Agli US Open di tennis Matteo Berrettini non sbaglia e passa al terzo turno della competizione. Il tennista romano vince a fatica contro il francese Hugo Grenier, numero 119 al mondo, con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6(4),6-6(7). L’azzurro commette molti errori nel primo set ma poi si riprende dando vita a una battaglia senza esclusione di colpi. Nel prossimo match affronterà il britannico Andy Murray che ha sconfitto l’americano Emiliano Nava.

Vedi anche Tennis Us Open: Nadal ok con qualche brivido all’esordio, ora sfida Fognini

Buona prova di Matteo Berrettini anche al secondo turno degli US Open. Il romano passa così alla fase successiva della competizione vincendo contro il francese con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-6(4), 6-6(7). Il tennista azzurro fatica contro Hugo Grenier, che é stato ripescato come lucky loser dopo aver perso l’ultima gara di qualificazioni contro lo slovacco Gombo. La sfida sul Grandstand inizia bene per l’avversario del vincitore del Queen’s: il numero 119 al mondo forte del suo servizio si porta sul 3-1. In difficoltà l’azzurro non riesce a rendersi pericoloso ed è il francese che si prende il primo set. Sono ben sedici gli errori gratuiti commessi dall’italiano.

Nel secondo set, invece, esce fuori il vero Berrettini che chiude col punteggio di 6-1. Il terzo è molto equilibrato e con una palla break a favore dell’italiano che non riesce a realizzarla. Al tie break il romano chiude a proprio favore. Nel quarto set Berrettini parte col piede giusto e tiene il servizio agevolmente nel primo game, poi non concretizza una chance di break: 3-3. Alla fine anche il quarto va a finire al tie-break: qui l’esperienza dell’azzurro ha la meglio e con due incredibili dritti, dopo una gara lunga tre ore e mezza, chiude il match. A sorridere per la vittoria è il tennista italiano.

Si ferma al secondo turno, invece, il cammino di Camila Giorgi nel tabellone femminile. L'azzurra, numero 67 Wta, ha perso contro l'americana Madison Keys, numero 20, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6 (6).