Us Open: Nadal ok con qualche brivido all’esordio, ora sfida Fognini

TENNIS

Lo spagnolo perde il primo set ma poi supera il numero 193 del mondo Hijikata, bene anche Shapovalov e Hurkacz

© Getty Images Esordio positivo, almeno nel risultato, per Rafa Nadal agli Us Open di tennis. Lo spagnolo deve soffrire più del previsto contro la wild card australiana Hijikata, numero 193 del mondo. Perso il primo set, Nadal rimonta 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 e al secondo turno affronta il nostro Fabio Fognini. Tra le teste di serie in campo maschile ok anche Hurkacz e Shapovalov, mentre tra le donne avanza Azarenka. Fuori invece Raducanu e Osaka.

TABELLONE MASCHILE

Buona la prima per Rafa Nadal agli Us Open e adesso al secondo turno sarà una bella sfida con Fabio Fognini. Lo spagnolo, dopo il ko al primo turno nell’ultimo torneo di Cincinnati, si dimostra ancora non al top della forma e deve recuperare un set di svantaggio prima di superare la wild card Hijikata, australiano numero 193 del mondo: 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 il punteggio in favore della seconda testa di serie. Con Nadal avanzano anche gli altri big del torneo maschile. Il polacco Hurkcaz vince 3 set a zero sul tedesco Otte, a Shapovalov servono invece cinque set per superare Huesler, Schwartzmann infine approfitta del ritiro di Sock.

TABELLONE FEMMINILE

Nella notte italiana sorride Vika Azarenka tra le donne a New York, la bielorussa approda al secondo turno grazie al 6-1, 4-6, 6-2 all’americana Krueger. Cadono invece due scalpi importanti: Emma Raducanu (testa di serie numero 11) saluta il torneo dopo il doppio 6-3 per mano della Cornet, prosegue poi la crisi di Naomi Osaka che non riesce ad uscire dal tunnel di sconfitte e cede 7-6, 6-3 alla Collins. La giapponese, vincitrice agli Us Open nel 2018 e 2020, non riesce più a trovare il gioco e la testa di una volta dopo gli annunciati problemi di ansia e depressione.