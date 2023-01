Tennis, Australian Open: Tsitsipas è il primo finalista

TENNIS

Il greco supera in quattro set Khachanov ed è al secondo atto conclusivo in uno Slam. Sfiderà Djokovic o Paul

© Getty Images Stefanos Tsitsipas è il primo finalista degli Australian Open 2023. Il greco si impone sul russo Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6(6)-7, 6-3 e raggiunge per la seconda volta in carriera (la prima a Melbourne) l'atto conclusivo di uno Slam dopo il Roland Garros 2021: cercherà il primo successo. L'ellenico attende ora la seconda semifinale: sfiderà uno tra il serbo Novak Djokovic e l'americano Tommy Paul.

Missione compiuta per Stefanos Tsitsipas. Considerato uno dei favoriti alla vigilia degli Australian Open, il greco non tradisce e vola in finale, la sua seconda in uno Slam dopo il Roland Garros 2021. L'ellenico piega la resistenza di Karen Khachanov, imponendosi con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6(6)-7, 6-3. In avvio, il greco spreca per due volte il vantaggio subendo due break, ma si impone nettamente al tie-break (7-2). Nel secondo, invece, strappa il servizio al russo proprio nel corso del nono game, chiudendo sul 6-4.

Come in avvio, Tsitsipas sale sul 2-1 e successivamente sul 5-4, ma al momento di servire per il match subisce il break da Khachanov, che poi vince di misura (8-6) il tie-break accorciando le distanze nel conto dei set. Questo l'unico vero passaggio a vuoto del numero 4 al mondo, che però nel quarto parziale si porta subito sul 3-0 senza più guardarsi indietro. Domenica, l'ellenico giocherà per il suo primo trionfo in un Major, cercando di dimenticare il ko nel 2021 al Roland Garros.

