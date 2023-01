Australian Open: Rybakina e Sabalenka sono le finaliste del torneo femminile

TENNIS

La kazaka, vincitrice dello scorso Wimbledon, ha la meglio in due set su Azarenka (7-6, 6-3). Stesso esito per la bielorussa, che elimina Linette e giocherà la prima finale in uno Slam

© Getty Images Elena Rybakina e Aryna Sabalenka sono le finaliste degli Australian Open, dopo due semifinali molto simili, concluse per entrambe in due set. La kazaka regola Azarenka col punteggio di 7-6, 6-3 e domina nel secondo parziale, dopo aver sofferto nel primo. Proverà così a vincere un altro Slam, dopo Wimbledon. Prima finale nel gotha del tennis, invece, per Sabalenka: Linette lotta, ma cede a sua volta in due set col punteggio di 7-6, 6-2.

Elena Rybakina e Aryna Sabalenka saranno le finaliste degli Australian Open al femminile, in un atto conclusivo dal sapore ex sovietico. La kazaka, testa di serie numero 22 e vincitrice dello scorso Wimbledon contro Jabeur, deve faticare più del previsto contro Azarenka (7-6, 6-3). Vika lotta come una leonessa nel primo set, tenendo il match ampiamente aperto e portando l'avversaria al tiebreak: qui emerge il maggior atletismo di Rybakina, che vince 7-4 e spezza la resistenza della rivale. Il secondo parziale è infatti in discesa per Rybakina, che lo vince 6-3 e vola alla finalissima dopo 1h41' di gioco: proverà a conquistare un altro grande torneo, dopo il successo in terra inglese.

Prima finale in assoluto in un torneo del Grande Slam, invece, per Aryna Sabalenka. La bielorussa, che sin qui si era sempre fermata in semifinale, ha la meglio in due set sulla polacca Linette (7-6, 6-2). Anche in questo caso la testa di serie numero cinque soffre l'impeto della rivale nel primo parziale, facendosi portare al tiebreak: la polacca però cede subito, col punteggio di 7-1. Il secondo set è di puro controllo per la testa di serie numero cinque, che a prescindere dal risultato della finalissima tornerà al numero 2 al mondo nel ranking Wta. Sabalenka si porta sul 5-1, ma si fa annullare tre match point perdendo il game e prolungando la partita: il successivo gioco però è suo e chiude la partita dopo 1h33'. Il 6-2 nel secondo set vale la finalissima contro Rybakina, per sbloccarsi negli Slam. Finisce dunque in semifinale la cavalcata di Linette, dopo aver eliminato quattro teste di serie (Kontaveit, Aleksandrova, Garcia, Pliskova): da domani sarà la numero 21 al mondo.