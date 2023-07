Wimbledon, stoccata di Zverev a Sinner: "Perché ha giocato al coperto e noi no?"

Alexander Zverev attacca l'organizzazione del torneo di Wimbledon e, indirettamente, anche Jannik Sinner. Il tedesco ha infatti polemizzato contro la scelta di far disputare al coperto il match del secondo turno tra l'azzurro e l'argentino Schwartzman nella giornata di mercoledì: "Mi piace molto Jannik, come persona e come giocatore - ha precisato subito Zverev -. È un giocatore incredibile e vincerà ancora molto, ma nel sorteggio c'erano altri nomi che non avevano ancora giocato il primo turno, come Berrettini, che qui ha già giocato una finale, o come me. Non so se Jannik dovesse essere piazzato su un campo coperto per il secondo turno, ci sono stati altri nomi che hanno ottenuto più risultati nel tennis di lui. Penso che avessero diverse opzioni".