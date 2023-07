Tennis, Wimbledon: Berrettini vola al terzo turno, Musetti out

WIMBLEDON

Il romano si impone in tre set su de Minaur: ora Zverev o Watanuki. Il carrarese viene travolto da Hurkacz

© Getty Images Continua la cavalcata a Wimbledon di Matteo Berrettini che, nel secondo turno dello Slam inglese, travolge Alex de Minaur. Dopo il successo al debutto con Sonego, il romano si impone con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 sull'australiano: sfiderà uno tra il tedesco Alexander Zverev e il giapponese Yosuke Watanuki. Saluta, invece, Lorenzo Musetti: il carrarese viene travolto dal polacco Hubert Hurkacz, che vince 7-6(4), 6-4, 6-4.

TABELLONE MASCHILE

Pomeriggio più che agevole per Matteo Berrettini che, dopo aver vinto il derby con Lorenzo Sonego al debutto, travolge Alex de Minaur centrando il terzo turno di Wimbledon. Il finalista del 2021 domina la sfida contro l'australiano grazie a un match con poche sbavature: sono solo tre, infatti, le palle break concesse in tutto l'incontro. Il romano parte subito forte e strappa il servizio, salendo sul 3-0: il numero 17 della classifica Atp è costretto a difendersi e annulla anche due palle del possibile 5-1, ma la fine del primo set è solo rimandata al nono game.

Dopo il 6-3 in apertura, i primi leggeri tentennamenti nel servizio, fondamentale in cui Berrettini è ben più che letale: le due palle break sull'1-1 e quella sul 3-1, però, non si concretizzano. Anzi, è proprio il classe 1996 a vincere nuovamente il turno in battuta e a garantirsi il vantaggio. C'è anche un set point sul 5-3, ma de Minaur lo annulla prima di cedere sul 6-4. Il risultato si ripete nel terzo e ultimo parziale, molto più lineare in quanto l'unica palla break è quella decisiva: il romano passa dall'1-2 al 4-2 e, al momento di servire per il set, non sbaglia, lasciando l'avversario a 0 e chiudendo sul 6-3, 6-4, 6-4. Si aprono così le porte del terzo turno per Matteo Berrettini, che attende ora uno tra Alexander Zverev e Yosuke Watanuki. I progressi, però, sono ben evidenti e la fiducia è in crescita: l'Italia spera davvero di aver ritrovato il suo martello.

Subito dopo la vittoria di Berrettini, però, arriva il ko di Lorenzo Musetti. Il carrarese, infatti, cede in tre set a Hubert Hurkacz, che si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-4, 6-4. Match complicato per il classe 2002 che, nel primo parziale, deve annullare due set point sul 5-4, garantendosi il tie-break che, tuttavia, il polacco domina salendo prima sul 6-1 e infine chiudendo per 7-4.

La situazione non migliora nel secondo set: il numero 18 al mondo strappa il servizio portandosi sul 3-1 e, al decimo game, conquista il doppio vantaggio grazie al 6-4, con Musetti che avrebbe anche l'occasione di pareggiare. Il toscano, però, fallisce quella che di fatto è l'unica palla break concessa da Hurkacz nei primi due parziali. Il terzo e ultimo set volge subito in favore del polacco, che sale immediatamente sul 2-0 mantenendo il vantaggio decisivo per passare il turno, anche perché sul 5-4 Musetti fallisce tre palle break che potevano prolungare il match. Con questo successo, Hurkacz si qualifica per il quarto turno: possibile incrocio con Novak Djokovic, impegnato con Stan Wawrinka.