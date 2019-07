Tennis, Wimbledon: Federer e Nadal al secondo turno

02/07/2019

Troppi errori col rovescio per Roger Federer, che non riesce a ingranare la marcia ed è sempre sotto nei game per tutto il primo set, perso 6-3 in poco meno di mezz’ora. La partenza soft dello svizzero viene ben sfruttata da un ottimo Lloyd Harris, che mette a segno quattro giochi consecutivi contro un King Roger in evidente difficoltà. Federer insegue l’avversario fino al 3-2, poi il sudafricano strappa il break e prende il largo. A nulla serve il controbreak dell’elvetico, che è costretto quindi a soccombere nel primo parziale. Federer tiene il turno di battuta che inaugura il secondo set. Anche il suo riflesso pare un po’ appannato, lo svizzero fa 2-1 compiendo un serve & volley a chiusura di un game sostanzialmente perfetto e strappa poi il suo primo break della partita dopo due palle salvate da Harris. Tre giochi di fila permettono a Federer di servire il suo primo set, che termina a vuoto per il 22enne, autore di un brutto errore che regala di fatto il pareggio (6-1). L’elvetico a questo punto gioca sul velluto, complice anche un po’ di fortuna. Harris in corsa riesce a difendersi sulla smorzata incredibile ma lascia campo aperto a Federer che consolida il break: 3-1. La gara regala molto spettacolo, ma il numero 3 al mondo non si fa pregare e vince 6-2 il terzo set. Con lo stesso risultato si aggiudica il match nell’ultimo set, lasciando solo le briciole al giovane sudafricano che ha comunque lottato fino al termine, nonostante fosse fortemente limitato da un problema al polpaccio sinistro che ha richiesto l’intervento del medico. Federer affronterà al secondo turno il britannico Jay Clarke, vincente contro l’americano Noah Rubin 4-6, 7-5, 6-4, 6-4.



Nadal è un po’ macchinoso in avvio di partita e commette diversi errori; Sugita tiene botta e sfrutta i passaggi a vuoto, vincendo il primo game. Il giapponese va in scioltezza a zero nel secondo. Rafa si sveglia e annulla tre chance di break consecutive, poi ai vantaggi mette a segno l’ace del suo primo game; il numero 2 al mondo strappa il break e fa 2-2, prima di portarsi per la prima volta avanti. Sugita tiene la battuta, il settimo gioco scorre rapidissimo a favore del maiorchino, che strappa un altro break e si aggiudica il primo set 6-3. Decisamente molto meno equilibrato il secondo parziale che vede prevalere nettamente Nadal, il quale strappa subito un break su un errore di rovescio del tennista nipponico e che poi vola velocemente sul 4-0 con un ace. Sugita vince il suo primo game del secondo set, ma è costretto a cedere per ben due volte ai vantaggi. Nadal tiene la battuta sul 5-1 e vince a zero l’ultimo game. Bel botta e risposta all’inizio del terzo set: i due vincono entrambi a zero rispettivamente il terzo e il quarto game, per il 2-2. Entrambi sono praticamente impeccabili al servizio, ma nel finale il numero 2 al mondo riesce ad avere la meglio per 6-3. Al secondo turno Nadal sfiderà l’australiano Nick Kyrgios, vittorioso nel derby contro Jordan Thompson 7-6, 3-6, 7-6, 0-6, 6-1.



ELIMINATO THIEM, NISHIKORI VA AVANTI

Wimbledon ha perso un altro top ten al primo turno. Dopo Alexander Zverev (ATP 5) e Stefanos Tsitispas (6), ha dovuto salutare anticipatamente il torneo anche Dominic Thiem. Il numero 4 al mondo viene subito eliminato dallo statunitense Sam Querrey, che si impone 6-7, 7-6, 6-3, 6-0, e fallisce l’ennesima prova Slam fuori dalla terra. Conferma invece il pronostico della vigilia Kei Nishikori (numero 7 al mondo) che batte nettamente il brasiliano Monteiro 6-4, 7-6, 6-4. Vittorie in scioltezza anche per Evans, Johnson, Norrie e Baghdatis rispettivamente contro Delbonis, Ramos, Istomin e Schnur. Soffre di più invece il georgiano Basilashvili contro James Ward (2-6, 4-6 6-4 6-4 8-6). Avanti anche Rublev e Koepfer, che passano entrambi 3-1; il primo contro Garin e il secondo contro Krajinovic. Diego Schwartzman supera il turno 6-4, 3-6, 6-3. 6-2 contro Matthew Ebden. L’americano Fritz passeggia sul cieco Berdych, così come il tedesco Struff sul macedone Albot e l’austriaco Millman sul boliviano Dellien.



TABELLONE FEMMINILE

Pronostici rispettati per le top ten della Wta. La numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, supera 6-4, 6-2 la cinese Zheng; Petra Kvitová (5) batte la tunisina Jabeur. Nessun problema nemmeno per Sloane Stephens (8) che vince 6-2, 6-4 contro Bacsinszky. Angelique Kerber vince il derby tedesco contro Maria Tatjana 6-4, 6-3, Belinda Bencic surclassa Pavljucenkova 6-2, 6-3 mentre Qiang Wang si sbarazza di Vera Lapko 6-2, 6-2. Passano il turno anche la padrona di casa Johanna Konta (7-5, 6-2 contro Ana Bogdan) ed Elise Mertens (6-2, 6-0 contro la francese Fiona Ferro). Fuori invece Garbine Muguruza, campionessa a Wimbledon nel 2017, eliminata dalla brasiliana Haddad Maia 6-4, 6-4.