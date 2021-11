Tennis, Volandri esalta gli azzurri di Davis: "Orgoglioso di questo gruppo"

TENNIS

Il capitano azzurro: "I ragazzi hanno dato tutto"

"Sono orgoglioso del mio team, perché i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo provato a vincerla, al termine di una settimana difficile. Abbiamo perso anche il nostro dottore (Pierfrancesco Parra, ndr) e questo colpo durissimo non è stato facile da assorbire". Lo ha dichiarato Filippo Volandri, capitano azzurro di Coppa Davis, facendo il punto in conferenza stampa dell'avventura degli azzurri eliminati nei quarti dalla Croazia. "Tutte le squadre che abbiamo trovato questa settimana a Torino hanno un doppio eccezionale. Compresi i croati, che sono addirittura numeri 1 al mondo", ha spiegato. "Per cercare di essere tranquilli dovevamo portare a casa entrambi i singolari, e questo inevitabilmente creava tensione. Proprio questo è accaduto a Lorenzo Sonego. Nel terzo set ha sentito il dovere di vincere la partita, ma questo è quello che succede in Davis. La sua miglior partita è stata quella con Opelka. Contro Gojo si pensava che fosse più sereno, e in effetti ha avuto una grande reazione, nel secondo set. Purtroppo non è bastato".

"Lorenzo ha giocato molto bene nell'ultima parte di stagione, anche quando ha perso", ha continuato. "Anche nella partita con Mejia aveva solo gestito male le emozioni nel primo set. Non ho mai avuto nessun dubbio su di lui, perché quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo. Come prima esperienza da capitano, posso solo essere orgoglioso di tutti loro. Abbiamo messo un primo mattoncino di qualcosa di importante che costruiremo nel tempo".

"La nostra è una squadra giovane - ha aggiunto Volandri - con un percorso che è appena iniziato. La condivisione con i loro coach e le loro routine è importante. Io li prendo sotto la mia responsabilità un paio di settimane l'anno, e per il resto lavorano coi loro staff, per questo credo sia giusto coinvolgerli direttamente durante questa competizione".

E ancora: "Abu Dhabi come prossima sede delle Finals di Davis? Bisognerà capire come funzionerà, al momento non lo sappiamo. Se dovessimo giocarla tutta lì sarebbe un peccato, a noi piace giocarla in casa o comunque dove c'è una squadra che coinvolge il pubblico", ha commentato. "Il tema doppio merita un approfondimento: spesso le coppie di doppio si creano perché i giocatori vogliono fare il doppio insieme. Simone Bolelli, numero 9 del mondo nella specialità, non è mai stato disponibile e questo ha creato un altro problema dopo il forfait di Berrettini. Insomma - ha concluso - avremmo potuto avere un pizzico di fortuna in più".