Coppa Davis, Italia-Croazia 0-1: Sonego crolla a sorpresa, gli azzurri si aggrappano a Sinner

COPPA DAVIS

Lorenzo perde 7-6(2), 2-6, 6-2 contro il numero 279 del mondo Borna Gojo e il primo punto dei quarti di finale va ai croati

Lorenzo Sonego crolla nel primo match dei quarti di finale di Coppa Davis contro la Croazia e l’Italia è in svantaggio 1-0 a Torino. L’azzurro si fa clamorosamente sorprendere contro ogni pronostico da Borna Gojo, numero 279 del mondo e autore di una prestazione perfetta: 7-6(2), 2-6, 6-2 il punteggio a favore del croato. Adesso le speranze tricolori sono nelle mani di Jannik Sinner che affronta Marin Cilic nel secondo singolare.

Clamorosa sconfitta contro ogni pronostico per Lorenzo Sonego nel primo singolare dei quarti di finale della Coppa Davis: nella sua Torino il tennista cade a sorpresa 7-6(2), 2-6, 6-2 contro il 23enne Borna Gojo, numero 279 del mondo e alle prime apparizioni internazionali di prestigio. L’azzurro parte forte e sembra rispettare con estrema facilità il pronostico favorevole: avanti 4-1 con la palla del 5-1 nel primo set, Sonego ha la partita in tasca ma a quel punto accade l’impensabile. Il croato comincia a giocare benissimo scrollandosi di dosso le tensioni di inizio match, il torinese invece si fa sorprendere e comincia a commettere errori banali. A Gojo riesce tutto in difesa e in attacco, Sonego si innervosisce e il parziale va clamorosamente al croato al tie break. Nel secondo set Lorenzo raccoglie le idee, si aggrappa all’esperienza e torna a imporre il proprio gioco come a inizio match ristabilendo le gerarchie. L’avversario di conseguenza perde certezze e infila una serie di ingenuità che fanno scivolare via il set fino al 6-2 finale. Sembra l’inizio di un’altra partita, ma nel terzo set Gojo non cede e compie una vera e propria impresa, restando aggrappato all’incontro e azzerando qualsiasi differenza di classifica (252 posizioni). Sonego crolla mentalmente e il primo punto va alla Croazia.