Atp Finals, Bolelli-Vavassori: "Sconfitti a testa alta, restiamo fiduciosi"

"Siamo usciti dal campo a testa alta e loro sono sempre degli avversari molto difficili, giocano molto bene, sono due avversari duri, lo sapevamo. Però, questa formula permette di rientrare, quindi siamo positivi, fiduciosi e proveremo a dare tutto per le altre partite per qualificarci per la semifinale". A dirlo, al termine della prima partita delle Atp Finals persa contro Granollers-Zeballos, l'azzurro Andrea Vavassori che, con una battuta, ricorda che nelle precedenti edizioni "abbiamo vinto due volte la prima partita e ci siamo fermati in semifinale, magari quest'anno porta bene perdere la prima". Il suo compagno in campo, Simone Bolelli, sottolinea: "Non abbiamo giocato una brutta partita. Peccato il break e contro break del primo set, li avevamo riagganciati subito, lì forse è cambiata un po' l'inerzia del set. Loro hanno giocato una buona partita, molto solida - aggiunge -, però secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo comunque ancora in gara e siamo sereni". Pubblico ovviamente dalla loro parte sugli spalti. "Sì, pubblico spettacolo - conferma Bolelli -, si sente e ci fa molto piacere, ci carica. È bellissimo giocare qui e mercoledì ne avremo bisogno ancora di più".