Tennis, US Open: Swiatek è la regina di Flushing Meadows

La polacca batte Ons Jabeur in finale: 6-2, 7-6(5) per la numero 1 al mondo, al terzo Slam in carriera

Tennis, Us Open: le foto della finale femminile Swiatek-Jabeur

































Iga Swiatek vince gli US Open 2022. A Flushing Meadows, la polacca si impone in due set su Ons Jabeur: 6-2, 7-6(5) i parziali del trionfo della 21enne di Varsavia, che si porta a casa il terzo Slam della sua carriera. Si tratta, per la numero uno al mondo, del primo successo nel Major americano, mentre per la tunisina arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko nell'atto conclusivo di Wimbledon contro Elena Rybakina.

Iga Swiatek si conferma la numero uno al mondo e conquista il terzo Slam della sua ancora giovane ma già vincente carriera: la 21enne di Varsavia batte in due set Ons Jabeur e trionfa per la prima volta agli US Open. Una finale che inizialmente sembrava saldamente in mano alla polacca, con la tunisina che però va ad un passo dal prolungare la sfida al terzo set.

Nel primo, non c'è storia: Swiatek sale subito sul 3-0, poi perde il servizio ma risponde con tre game di fila. Dal 3-2 con possibile 3-3, insomma, la polacca chiude il parziale d'apertura sul 6-2. Nel secondo, la storia sembra ripetersi: di nuovo 3-0 e 3-2 con break di Jabeur, ma stavolta la tunisina risponde e pareggia sul 4-4. Dopo tre palle break in favore della numero 5 della classifica Wta e un match point sprecato da Swiatek, si va ad un tie-break ricco di servizi persi.

Alla fine, però, risultano decisivi i tre punti consecutivi di Iga Swiatek, che passa dal 4-5 al 7-5 con cui chiude il match: 6-2, 7-6(5) e terzo trionfo in uno Slam per la polacca dopo i due successi al Roland Garros nel 2020 e nello scorso giugno. Per Ons Jabeur, invece, arriva un'altra beffa: è il secondo ko consecutivo in un atto finale di un Major dopo la sconfitta a Wimbledon contro Elena Rybakina di luglio.