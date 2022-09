Tennis, Us Open: Sinner vola al terzo turno, Eubanks cade in tre set

TENNIS

L’azzurro soffre solo nel secondo parziale e supera l’americano col punteggio di 6-4, 7-6, 6-2

© Getty Images Jannick Sinner accede al terzo turno degli Us Open grazie alla vittoria 6-4, 7-6(8), 6-2 sull’americano Cristopher Eubanks. Sul cemento di New York, è bravo l’azzurro (numero 11 del tabellone) a imporre la miglior classifica e il maggior talento contro il padrone di casa passato dalle qualificazioni. L’altoatesino soffre soltanto nel secondo parziale quando ha bisogno di quattro set point prima di chiudere il tie-break.

Dopo Matteo Berrettini anche Jannick Sinner raggiunge il terzo turno degli Us Open. L’altoatesino, numero 11 del tabellone, soffre solo nel secondo set prima di avere la meglio 6-4, 7-6(8), 6-2 sul qualificato americano Cristopher Eubanks. Il 26enne di Atlanta, numero 145 della classifica, patisce la minore esperienza su questi palcoscenici mentre l’altoatesino gioca meglio i punti importanti. Pronti via e Sinner scappa 5-1, poi lo scatto d’orgoglio dell’americano porta il punteggio sul 5-4 ma quando Jannick torna a servire per il set stavolta non trema. Secondo parziale molto equilibrato e lottato, Eubanks ha la grande occasione sul 6-5 e 30-15 in suo favore ma qui l’azzurro compie un miracolo e porta il set al tie break: ancora grande lotta e Sinner chiude solo al quarto sofferto set point. Nel terzo set invece tutto in scioltezza per l’azzurro mentre Eubanks sente il contraccolpo piscologico e la stanchezza.