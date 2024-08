Tennis, Us Open: Sinner vola al terzo turno, avanti anche Paolini

US OPEN

L'altoatesino soffre solo nel primo set contro Michelsen, già battuto due settimane fa a Cincinnati: 6-4, 6-0, 6-2. Ritirata Pliskova, Jasmine sfiderà Putintseva. Fuori Bellucci

© Getty Images Dura solo 1h39' il secondo turno di Jannik Sinner (1), che domina nettamente contro lo statunitense Alex Michelsen. Quest'ultimo lo fa soffrire nel primo set (6-4), poi si perde ed esce mentalmente dalla sfida: 6-4, 6-0, 6-2 il punteggio a favore dell'azzurro. Avanza anche Matteo Arnaldi (30), che regola in tre set Safiullin e sfiderà l'australiano Thompson. Solo sei minuti in campo, invece, per Jasmine Paolini (5): Pliskova si ritira dopo tre punti.

TABELLONE MASCHILE

Prosegue senza patemi d'animo l'avventura di Jannik Sinner (1), che sfodera una prestazione dominante contro lo statunitense Alex Michelsen. Quest'ultimo ripete la gara che si era vista a Cincinnati due settimane fa, mettendo in difficoltà l'azzurro con un grande ritmo nel primo set per poi crollare nei successivi parziali. Il 6-4 ottenuto inizialmente fornisce un grande morale a Jannik, che comanda il gioco e approfitta dell'uscita dell'avversario dalla partita nel secondo parziale: 6-0 e doppio vantaggio. Michelsen prova a ritrovarsi nel terzo e definitivo set, ma il numero uno al mondo è semplicemente troppo forte: Jannik Sinner lo vince con un netto e perentorio 6-2, chiudendo i giochi dopo 1h39' (6-4, 6-0, 6-2). Il suo sfidante sarà l'australiano Christopher O'Connell, che ha avuto la meglio sull'altro azzurro Mattia Bellucci: 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio.

Passa il turno invece Matteo Arnaldi, che domina il match contro Safiullin e certifica il suo status di tennista da top-30. Il ligure non lascia scampo a un rivale esperto e potenzialmente ostico, che non riesce mai a trovare le armi per metterlo in difficoltà. Netto successo per Arnaldi, che la spunta col punteggio di 6-2, 6-4, 6-4: il suo sfidante sarà Thompson, che ha eliminato a sorpresa Hurkacz (7) in tre set.

TABELLONE FEMMINILE

Dura solo sei minuti e tre punti il match tra Jasmine Paolini (5) e la ceca Karolina Pliskova. Quest'ultima infatti mette giù male la caviglia e non riesce più a riprendere le ostilità, dovendosi mestamente ritirare nel peggiore dei modi. Paolini conosce già la sua sfidante, che sarà la kazaka Putintseva (30): quest'ultima ha sconfitto la cinese Xin Wang col punteggio di 7-6, 6-1.