Tennis, Us Open: Serena Williams fatica ma passa, Thiem e De Minaur escono alla distanza

us open

L’obiettivo quarti di finale è raggiunto per Serena Williams, ma la campionessa americana non ha facilmente la meglio su Maria Sakkari, cui è costretta a lasciare un set. Serena affronterà ora la Pironkova (battuta la francese Cornet). Tra gli uomini, Thiem supera Auger-Aliassime soffrendo nel primo set e volando negli altri due. Il numero 3 al mondo se la vedrà con De Minaur, che interrompe agli ottavi il sogno di Pospisil.

Ci mette un po’ a carburare Dominic Thiem, ma una volta preso il ritmo l’austriaco ha vita facile contro Felix Auger-Aliassime, conquistando in 2 ore e 9 minuti la vittoria per 7-6, 6-1, 6-1 che lo proietta ai quarti di finale degli Us Open. Soltanto il primo set è equilibrato: entrambi i contendenti perdono una sola volta il servizio e arrivano a giocarsi la frazione al tie-break, dove Thiem sfrutta l’unico break della mini-frazione per portare a casa il set. Poco da raccontare, invece, nelle due frazioni successive, in cui il numero 3 al mondo lascia solo due game al poprio avversario. Ai quarti, Thiem se la vedrà con Alex De Minaur, che spegne il sogno del numero 94 della classifica Atp Vasek Pospisil, giustiziere nei turni precedenti di tennisti sulla carta più quotati come Philipp Kolschreiber, Milos Raonic e Roberto Bautista-Agut. L’australiano conquista la vittoria in tre set con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-2. Pospisil spreca addirittura quattro set point al tie-break della prima frazione, con il suo avversario che riesce a completare un’imponente rimonta, segnando 6 punti consecutivi. Molto meno equilibrato, invece, l’andamento degli altri due set: il canadese risente degli sforzi degli ultimi giorni e cede fisicamente, lasciando campo libero a De Minaur.

Nel torneo femminile, pronostico rispettato ma tanta fatica per Serena Williams, che batte con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 Maria Sakkari, numero 22 della classifica Wta. La campionessa americana soffre il gioco aggressivo della greca, che cede in un primo set più equilibrato di quanto indichi il tabellone (decisivo il break della Williams nel sesto game) e conquista al tie-break la seconda frazione, iniziando la terza con due game consecitivi vinti. Messa alle strette, la numero 8 al mondo si ricompone e riesce a rimontare, sfruttando la maggiore lucidità negli ultimi game per strappare la vittoria all’avversaria. Nei quarti di finale, Serena affronterà Tsvetana Pironkova, tra le sorprese del torneo. La bulgara batte per due set a uno la francese Alize Cornet: 6-4, 6-7, 6-3 i parziali di una partita ricca di errori non forzati e con moltissimi break da una parte e dall’altra. A decidere è la lucidità di Pironkova nel set decisivo, quando sul 3-3 conquista tre game consecutivi e guadagna, così, l’accesso alla difficile sfida contro la Williams.