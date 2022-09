Tennis, Us Open: Rublev avanti in scioltezza, Swiatek ok in tre set

US OPEN

Il russo passa ai quarti di finale grazie alla facile vittoria su Norrie, la numero 1 del mondo deve rimontare la Niemeier

Accedono ai quarti di finale degli Us Open tutti i big in campo maschile e femminile. Facile vittoria per il russo Rublev sul britannico Norrie, punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 che non lascia scampo. Deve invece faticare più del previsto Iga Swiatek, numero 1 del mondo e costretta a rimontare la tedesca Niemeier 2-6, 6-4, 6-0. Bene tra le donne anche l’americana Pegula, vincitrice 6-3, 6-2 sulla Kvitova e prossima avversaria proprio della polacca.

Dopo le fatiche contro Shapovalov, ben cinque set e oltre quattro ore di gioco, tutto facile per il russo Rublev negli ottavi di finale: il numero 11 del mondo supera con un netto 6-4, 6-4, 6-4 il britannico Norrie (numero 9), oggi decisamente fuori forma e sorpreso dalla potenza del russo sia da fondo campo che al servizio. Un punteggio che non rispecchia la classifica dei due giocatori, Rublev vola così ai quarti di finale sul cemento di New York.

TABELLONE FEMMINILE

Sorridono le teste di serie tra le donne a New York. La numero 1 del mondo Iga Swiatek deve faticare più del previsto prima di prevalere in rimonta sulla tedesca Niemeier (numero 108 della classifica e fin qui rivelazione del torneo americano). 2-6, 6-4, 6-0 lo score a favore della polacca, brava a far valere la maggiore esperienza nel secondo set prima di dilagare nel terzo. Avversaria nei quarti di finale sarà l’americana Pegula, che invece ha vita facile contro la Kvitova per 6-3, 6-2.