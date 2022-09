Tennis, Us Open: non si ferma la corsa della Swiatek, Pegula ko e polacca in semifinale

US OPEN

La numero 1 del mondo supera 6-3, 7-6 l’americana e adesso sfida la bielorussa Sabalenka

© Getty Images Prosegue senza intoppi la marcia di Iga Swiatek agli Us Open. La polacca, numero 1 del mondo e grande favorita alla vittoria finale sul cemento americano, si qualifica per la semifinale grazie alla vittoria 6-3, 7-6(4) sull’americana Pegula, ottava testa di serie del tabellone a New York. In una partita dominata dai break (ben 13 totali) è la solidità della Swiatek a fare la differenza, prossima avversaria sarà la bielorussa Sabalenka.

Iga Swiatek non si ferma più e accede alla semifinale degli Us Open: come da pronostico, la numero 1 del mondo e favorita alla vittoria finale sul cemento di New York, supera nei quarti di finale l’americana Pegula (ottava testa di serie del tabellone femminile). La polacca si impone col punteggio di 6-3, 7-6(4) in una partita di quasi due ore dominata dai turni in risposta: ben 13 break totali nel corso del match e un servizio mai decisivo per nessuna delle due giocatrici. A fare la differenza i maggiori punti vincenti in favore della Swiatek (22 a 14) e una maggiore solidità mentale nei momenti importanti. Prossima avversaria per la polacca sarà la bielorussa Sabalenka, vincitrice in due set sulla Pliskova.