Tennis, US Open: male gli italiani nella prima giornata

US OPEN

Serata amara per gli italiani in scena nella prima giornata degli US Open 2020. Lorenzo Sonego, numero 46 al mondo, cede ad Adrian Mannarino (39) 6-1, 6-4, 2-6, 6-3. Eliminato anche Stefano Travaglia: Jordan Thompson lo supera 6-3, 6-4, 4-6, 6-2. Non va molto meglio a Paolo Lorenzi, il quale è costretto a soccombere contro Brandon Nakashima (numero 223 nel ranking Atp) 6-3, 6-2, 7-6. Tra le donne, male anche Jasmine Paolini, sconfitta da Caroline Garcia.

Esce subito al primo turno degli US Open 2020 Lorenzo Sonego, numero 46 al mondo. Il tennista torinese finisce ko contro il francese Adrian Mannarino (39), che s’impone 6-1, 6-4, 2-6, 6-3 in due ore e 44 minuti. Sonego subisce immediatamente il break (0-1) e non riesce ad arginare il gioco dell’avversario e soprattutto non trova una prima convincente che possa metterlo in difficoltà. Mannarino è implacabile e sfrutta appieno tutte le mancanze dell’azzurro, trovando un incredibile parziale di 5-0 che fissa il risultato del primo set sul 6-1. Nell’ottavo game del secondo set, Sonego deve annullare due palle break al francese (4-4). Anche nel decimo gioco si ripropone la stessa situazione ma questa volta Mannarino riesce a concretizzare il secondo set point chiudendo 6-4. Il piemontese reagisce nel terzo set, piazzando un break che gli consente di chiudere 6-2. Sonego resta aggrappato al match ma, nell’ottavo game dell’ultimo set, arriva l’ennesimo break della partita (il quinto) che vale al transalpino il 5-3. Mannarino va a servire per il match e, alla seconda opportunità, vola al secondo turno.

Stefano Travaglia (87) dà l’addio al torneo: l’australiano Jordan Thompson (63) lo supera 6-3, 6-4, 4-6, 6-2. Una partita dove l’italiano ha commesso davvero troppi errori non forzati (55 in totale), concedendo ben 22 palle break all’avversario. Il tennista ascolano perde il servizio all’inizio del primo e del secondo set, dai quali esce sconfitto; si aggiudica il terzo, ma crolla nel quarto. Thompson strappa il servizio all’azzurro al termine di un game infinito e nel quale Travaglia aveva annullato cinque palle break in precedenza.

Paolo Lorenzi (125) è costretto ad abbandonare New York dopo il 6-3, 6-2, 7-6 messo a segno dallo statunitense Brandon Nakashima (223). Lo scontro generazionale (vent’anni di differenza tra i due) dura due ore e 15 minuti. Il tennista di origini asiatiche approfitta dell’unica palla break avuta e strappa il servizio all’azzurro, andando poi a chiudere agevolmente sul 6-3. Nel quinto gioco del secondo set il trentottenne nato a Roma subisce un altro break: Nakashima può così volare verso un comodo 6-2, prima di passare il turno al tie-break del terzo set.

Per quanto riguarda le donne, finiscono subito gli US Open 2020 anche per Jasmine Paolini, numero 97 nel ranking Wta. La toscana non riesce a sovvertire il pronostico che la vedeva sfavorita contro una delle più pericolose giocatrici non incluse tra le teste di serie, la francese Caroline Garcia (50), che va avanti nel torneo con il punteggio di 6-3, 6-2. Molto eloquente il conteggio vincenti-errori gratuiti, che peraltro testimonia quel che si è anche visto in campo, con una Garcia più incisiva: 26-26 per lei, 11-26 per Paolini.