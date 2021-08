Tennis, US Open: l'Italia perde subito Camila Giorgi e Sara Errani  

TENNIS

La maceratese saluta al primo turno, eliminata da Simona Halep: finisce 6-4 7-6(3). La bolognese cede 6-3, 6-2 ad Ekaterina Alexandrova





Inizia nel peggiore dei modi l'avventura delle italiane agli US Open: salutano già al primo turno, infatti, Camila Giorgi e Sara Errani. La 29enne di Macerata lotta ma cede in due set alla rumena Simona Halep, che si qualifica con il punteggio di 6-4, 7-6(3) in un'ora e 33 minuti di gioco. Non va meglio alla bolognese, che paga una pessima giornata al servizio e perde nettamente (6-3, 6-2) contro la russa Ekaterina Alexandrova.





Finisce subito l'avventura agli US Open di Camila Giorgi, che saluta dopo il ko in due set contro Simona Halep. Nulla da fare per la maceratese contro la rumena, che con tre break si assicura il passaggio al secondo turno contro Kristina Kucova. Nel primo parziale, la numero 13 della classifica Wta sfrutta l'unica palla break a disposizione e passa dal 3-4 al 6-4. Nel secondo, la 29enne ha l'occasione di salire sul 2-0, ma Halep annulla la palla break e vince il turno in battuta al quinto game, volando sul 4-2. Per due volte, la rumena ha l'occasione di battere per il match, ma la maceratese strappa per due volte il servizio e si guadagna il tie-break. Decisivi i cinque punti di fila di Simona Halep, che dal 2-3 si porta sul 7-3 e chiude i giochi, ponendo fine ai sogni di gloria di Camila Giorgi in 1h33' di gioco.



L'Italia perde al primo turno anche Sara Errani, che si arrende in due set (6-3, 6-2) ad Ekaterina Alexandrova pagando una pessima giornata in battuta: la russa, infatti, strappa per ben sette volte consecutive il servizio alla 34enne, che incassa un pesante 6-3 nel primo set e, dopo essere partita con un break di vantaggio, crolla anche nel secondo, con la numero 34 della classifica Wta che passa dall'1-2 al 6-2, chiudendo il match in un'ora e 27 minuti di gioco. Errani, però, può recriminare sulle 7 palle break avute nel primo parziale e sulle 11 totali concesse. Ne approfitta Ekaterina Alexandrova, che accede così per la quarta volta in carriera al secondo turno degli US Open.