Tennis, US Open: ko a sorpresa di Tsitsipas

TENNIS

Il greco cede in quattro set al colombiano Galàn ed è subito out. Saluta anche Fritz, non sbagliano Kyrgios e Auger-Aliassime

Prima grande sorpresa agli US Open: finisce già al primo turno l'avventura a Flushing Meadows di Stefanos Tsitsipas, che cede in quattro set al colombiano Daniel Galán. Un esito clamoroso anche nei parziali: 6-0, 6-1, 3-6, 7-5. L'altro risultato inaspettato di giornata è il successo di Holt (303 Atp) nel derby statunitense con Fritz: 6(3)-7(3), 7-6(1), 6-3, 6-4. Non sbagliano invece Kyrgios e Auger-Aliassime, che battono Kokkinakis e Ritschard.

TABELLONE MASCHILE

Gli US Open regalano subito sorprese: si conclude già al primo turno, infatti, la corsa di Stefanos Tsitsipas. Il greco e numero 5 al mondo saluta contro il colombiano Daniel Galàn, che si impone in quattro set dopo un match sorprendente anche nei numeri. Nei primi due parziali, infatti, l'ellenico vince appena un game: 6-0, 6-1, con il numero 94 della classifica Atp che deve solo annullare due palle break, entrambe nel secondo parziale. Il 6-3 con il quale Tsitsipas si impone nel terzo set, e che arriva grazie ad un break nel corso del secondo game, è pura illusione. Nel quarto parziale, infatti, il greco e il colombiano arrivano sul punteggio di 4-4 dopo un break ciascuno. Dal 5-4 in favore di Galàn, parte una maratona: due lunghissimi game, il decimo e il dodicesimo, vedono Tsitsipas annullare ben otto match point, ma al nono Galàn strappa il servizio, evita il tie-break e si impone 6-0, 6-1, 3-6, 7-5. Il colombiano se la vedrà ora con Jordan Thompson, giustiziere di Lorenzo Sonego.

Il ko di Tsitsipas non è l'unica sorpresa di giornata, visto che Taylor Fritz saluta dopo la sconfitta nel derby americano con Brandon Holt, numero 303 al mondo. Il 12esimo della classifica Atp riesce anche ad imporsi nel primo set, seppur al tie-break (7-3), ma viene ripagato con la stessa moneta (7-1): il 6-3 del terzo parziale e il 6-4 del quarto, infine, sorridono a Holt, che ora se la vedrà con Cachin (vittoria in cinque set contro Bedene). Non sbagliano, invece, Nick Kyrgios e Felix Auger-Aliassime: l'australiano batte il connazionale Kokkinakis con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4), mentre il canadese si impone 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 contro lo svizzero Ritschard. I due se la vedranno rispettivamente contro il francese Bonzi, che batte in cinque set il connazionale Humbert, e contro Draper, che travolge 6-4, 6-3, 6-3 Ruusuvuori.

Nelle altre sfide di giornata, sorride in cinque set Botic van de Zandschulp: l'olandese supera 3-6, 7-6(3), 6-1, 3-6, 7-5 il ceco Machac e sfiderà Moutet, mentre Bublik travolge Gaston (6-4, 6-4, 6-4) e si prepara al match contro Carreño Busta. Infine, Garin batte in quattro set Lehecka e affronterà de Minaur, mentre Monteiro elimina Molcan (6-4, 4-6, 6-4, 6-1) e si qualifica al secondo turno, dove sfiderà Khachanov.

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa, invece, nel tabellone femminile: Serena Williams si impone senza problemi sulla montenegrina Danka Kovinic, battuta con un doppio 6-3. Al secondo turno, l'americana se la vedrà con la numero 2 al mondo Anett Kontaveit, che travolge 6-3, 6-0 la romena Jaqueline Cristian. Primo turno agevole anche per Leylah Annie Fernandez: la finalista della scorsa edizione batte 6-3, 6-4 la francese Oceane Dodin. La prossima avversaria della canadese sarà Liudmila Samsonova: la russa stende 6-3, 6-1 la ceca Sara Bejlek.

Barbora Krejcikova non sbaglia e supera 6-0, 6-4 la messicana Contreras Gomez, qualificandosi per il match contro la serba Aleksandra Krunic (doppio 6-4 alla russa Elina Avanesyan), mentre Shuai Zang stende 6-4, 6-2 Jil Teichmann e se la vedrà contro la slovacca Anna Schmiedlova (6-3, 6-2 contro l'argentina Nadia Podoroska). Infine, Ajla Tomljanovic batte 6-3, 7-6(5) la ceca Karolina Muchova e sfiderà Evgeniya Rodina, capace di eliminare Martina Trevisan in due set, mentre Ruse e Marino superano Saville (3-6, 6-2, 6-4) e Frech (6-2, 6-3) e sfideranno Gauff e Snigur, capace a sorpresa di eliminare Simona Halep.