Tennis, US Open: Khachanov elimina Kyrgios e vola in semifinale con Ruud

US OPEN

Il russo si impone in cinque set contro l'australiano: sfiderà il norvegese per un posto nella finalissima. Gauff out nel femminile

© Getty Images La prima semifinale degli US Open sarà tra Karen Khachanov e Casper Ruud. Il russo, infatti, batte in cinque set l'australiano Nick Kyrgios, steso con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, 6(3)-7, 6-4 dopo 3 ore e 39 minuti di gioco: ora, è sfida al norvegese per un posto nell'atto conclusivo di Flushing Meadows. Nel tabellone femminile, saluta la padrona di casa Cori Gauff, eliminata dalla francese Caroline Garcia (6-3, 6-4).

TABELLONE MASCHILE

Karen Khachanov è il secondo semifinalista degli US Open: niente seconda finale consecutiva in uno Slam per Nick Kyrgios, che si ferma ad un passo dall'atto conclusivo dopo aver eliminato Daniil Medvedev agli ottavi di finale. Servono tre ore e 39 minuti di gioco per decretare il vincitore di un quarto che si decide in cinque set, con il russo sempre in vantaggio nel conto dei parziali. Il primo e il terzo, infatti, sorridono al numero 31 al mondo, che si impone con lo stesso punteggio: due 7-5 intervallati dal 6-4 in favore di Kyrgios. Solo due palle break nei primi due set, entrambe sfruttate rispettivamente dal russo e dall'australiano, mentre nel terzo Khachanov salva quattro palle break e Kyrgios annulla due set point ma cede al terzo. Nel quarto parziale, il 27enne di Canberra strappa il servizio (3-2), ma arriva l'immediato controbreak. Si va dunque al tie-break, che sorride per 7-3 al numero 25 della classifica Atp. Si decide tutto al quinto set, ed è subito fondamentale il break in apertura di Khachanov, che fa prima 2-0 poi 6-4. Il primo finalista degli US Open, dunque, sarà uno tra il russo e Casper Ruud, che sfiderà Rublev o Tiafoe: in ogni caso, chi trionferà otterrà il suo primo Slam in carriera.

TABELLONE FEMMINILE

A sorpresa, nel tabellone femminile esce di scena la padrona di casa Cori Gauff. La beniamina di Flushing Meadows perde in due set contro la francese Caroline Garcia, che dopo una grande partita vola in semifinale dove se la vedrà contro la numero 5 al mondo Ons Jabeur. Nel primo set, subito doppio break per la transalpina, che vola sul 4-0 e, pur perdendo due game di fila, riesce comunque a portare a casa il primo parziale con il punteggio di 6-3. Nel secondo, la numero 17 della classifica Wta strappa subito il servizio e vola sul 2-0: la francese deve solo difendere la palla break del sesto game e chiudere al momento di servire per il match. Finisce 6-3, 6-4, con Caroline Garcia che vola in semifinale. Adesso, dopo l'eliminazione di Cori Gauff, l'ultima americana rimasta nel tabellone femminile degli US Open è Jessica Pegula, che se la vedrà con la numero 1 al mondo Iga Swiatek nell'ultimo quarto di finale in programma.