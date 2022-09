Tennis, US Open: il sogno di Berrettini si spegne ai quarti, vince Ruud

TENNIS

Il romano parte male e soffre per tutta la gara: il norvegese vince in tre set 6-1, 6-4, 7-6(4)

© Getty Images Si conclude con una sconfitta l’avventura di Matteo Berrettini agli US Open. Questa volta il tennista italiano si è fermato ai quarti di finale del torneo americano contro il norvegese Casper Ruud 6-1, 6-4, 7-6(4). Sul cemento di New York non mancano i rimpianti per il romano che fatica contro il numero 5 del ranking mondiale, solido sotto tutti i punti di vista. Ora Ruud, in caso di vittoria del torneo, può diventare il nuovo n.1 al mondo.

Stavolta Matteo Berrettini si è fermato a un passo dalla semifinale. Il tennista romano ha ceduto in tre set contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6(4). Berrettini parte piuttosto contratto in avvio, commettendo diversi errori di dritto e uno di rovescio nel primo game. Il norvegese inizia meglio e dopo quattro giochi il punteggio recita 4-0. Il 26enne di Roma non riesce ad essere pericoloso, mentre l’avversario spinge forte. I troppi errori di Berrettini facilitano il lavoro di Casper, che chiude 6-1. Buon inizio di secondo set per l'azzurro che conquista il game d'apertura tenendo il servizio a zero. Il norvegese recupera e sale d'un break anche nel secondo, costringendo l’italiano a forzare e commettere errori. Sul 5-1 per Ruud, Berrettini è bravo a conquistare il game annullando ben tre set point. L’avversario concede quattro palle break nell’ottavo e Matteo con un ottimo servizio si prende il nono e si porta sul 5-4. Il servizio del norvegese é efficace e dopo 44 minuti si chiude il set: 6-4. Nel terzo parte ancora bene l’azzurro che si porta sul 3-0. Ruud prova a reagire e accorcia sul 5-2. Nel momento decisivo del nono game, Casper recupera il break di svantaggio. Berrettini annulla due palle break, ma alla terza occasione manda in rete. Si va al tiebreak e qui, ha la meglio Casper Ruud che per la prima volta in carriera giocherà la semifinale a Flushing Meadows.