Tennis, US Open: fuori anche Cecchinato e Gaio, vince in rimonta Camila Giorgi

US OPEN

Dopo Sonego, Travaglia, Lorenzi e Paolini, la prima giornata degli US Open 2020 vede l’eliminazione anche di Marco Cecchinato e di Federico Gaio. Il primo viene sconfitto in tre set da Lloyd Harris, mentre il secondo cede in quattro partite al debutto con Ricardas Berankis. Solamente Camila Giorgi è l’unica eccezione dei ko azzurri, vincendo contro Alison Van Uytvanck. Tra i big stranieri, nessun problema per Djokovic e Goffin. Fuori invece Isner.

Marco Cecchinato viene sconfitto in tre set dal sudafricano Lloyd George Harris, che s’impone 6-4, 7-5, 6-2 in un’ora e 57 minuti. Nel primo set l’azzurro non sfrutta ben sette palle break per il 2-0, ma poi deve cancellarne una all’avversario nel terzo gioco. Lo strappo però arriva nel settimo game, con il break a trenta del sudafricano che lo proietta sul 4-3. Nei due turni al servizio successivi Harris cede un solo quindici e chiude sul 6-4. Nella seconda partita il sudafricano conquista quattro giochi e sale fino al 5-2; Cecchinato lo aggancia ma Harris reagisce e vince il secondo set per 7-5. L’italiano perde in apertura del terzo set il servizio ai vantaggi; l’avversario ne approfitta e centra addirittura il secondo strappo nel quinto gioco, portando poi a casa la frazione e il match per 6-2.

Finisce ko anche Federico Gaio, battuto in quattro set dal lituano Ricardas Berankis, che passa punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-4, 6-4 in tre ore ed otto minuti. Il tennista di Faenza perde il primo set al tie break, deciso dai quattro punti infilati dall’avversario, che gestisce comodamente il margine fino al 7-3 decisivo. Nella seconda partita Gaio trova lo strappo decisivo nel decimo gioco, quando con un sontuoso break a zero chiude 6-4 e riequilibra il match. Berankis rimonta il 4-2 subìto nel terzo set e conquista quattro game consecutivi (6-4). Nel finale Gaio perde in apertura il servizio: l’azzurro ha però la forza di reagire e immediatamente centra il controbreak. Nel nono gioco il tennista italiano cede ancora la battuta a quindici: Berankis va a servire per il match e chiude ancora 6-4 alla seconda occasione.

Ci pensa così Camila Giorgi a “salvare” l’onore dell’Italia nella prima giornata degli US Open 2020. La tennista marchigiana, numero 74 al mondo, risponde presente in questo primo turno, vincendo contro la belga Alison Van Uytvanck (60). Un successo in rimonta per lei: 2-6, 6-1, 7-5 in un’ora e 53 minuti di partita. Avvio di primo set da incubo al servizio di Camila: tre turni persi consecutivamente, al cospetto dell’unico della belga, che conclude la frazione sul 6-2. Nel secondo set la musica cambia e Giorgi riesce a registrarsi meglio al servizio, trovando continuità in risposta. Il risultato è un parziale letteralmente dominato dalla marchigiana, con due break nel quarto e nel sesto game. Il 6-1 parla chiaro. Nel terzo set Giorgi perde male il proprio turno al servizio nel quarto game, per poi ottenere il controbreak nel settimo. La stessa cosa si ripete nell’ottavo e nono gioco, ma sulla distanza la potenza e la fisicità dell’italiana fanno la differenza e il break dell’undicesimo game è decisivo ai fini del riscontro finale, favorevole all’azzurra sul punteggio di 7-5.

GLI ALTRI RISULTATI

Esordio ok per Novak Djokovic agli US Open 2020. Il numero 1 al mondo liquida in tre set il bosniaco Damir Dzumhur (6-1, 6-4, 6-1) in meno di due ore di gioco. Nel primo set Djokovic, nonostante debba fronteggiare due palle break in due turni di battuta, conquista i primi cinque games del parziale, strappando in due occasioni il servizio all’avversario, e concretizza il proprio dominio con il 6-1 finale. Il serbo annulla tre palle break nel sesto gioco del secondo parziale, mentre il bosniaco riesce a cancellarne il doppio nel successivo turno di battuta. Lo strappo decisivo arriva nel nono game, quando Djokovic piazza il break a quindici e può così involarsi verso il 6-4. Djokovic, dopo aver annullato una palla break nel corso del quarto game del terzo set, raddoppia il vantaggio nel gioco successivo. Il tennista di Belgrado chiude in bellezza, piazzando un nuovo break nel settimo game e decretando il 6-1 finale.

Nessuna sorpresa nemmeno per David Goffin (n.10 nel ranking Atp), che supera lo statunitense Reilly Opelka (35) 7-6(5), 3-6, 6-1, 6-4. Contro invece i favori dei pronostici, termina subito l’avventura di John Isner (22), sconfitto dal suo connazionale Steve Johnson (64) con il risultato finale di 6(5)-7, 6-3, 6(5)-7, 6-3, 7-6(3). Al secondo turno vanno avanti anche Taylor Fritz (25), che batte Dominik Koepfer (91), Filip Krajinovic (26), vincente contro Mikael Ymer (71), e Jan-Lennard Struff (29), che supera Pedro Martinez (106). Tra le donne, superano il primo turno Naomi Osaka (numero 9 al mondo), che affronterà Camila Giorgi, Petra Martic (15), Elena Rybakina (17) e Alison Riske (20).