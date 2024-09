Tennis, US Open: Fritz-Tiafoe semifinale tutta a stelle e strisce

US OPEN

I due americani eliminano Zverev e Dimitrov, nel femminile Navarro sfiderà Sabalenka

© Getty Images Gli Stati Uniti tornano in finale nel tabellone maschile degli Us Open per la prima volta dal 2006. Questo il verdetto dei quarti, visto che Fritz e Tiafoe eliminano rispettivamente Zverev e Dimitrov e si sfideranno in semifinale. Il tedesco perde 7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3), mentre il bulgaro è costretto al ritiro quando è sotto 6-3, 6(5)-7, 6-3, 4-1. Nel femminile, la padrona di casa Navarro batte Badosa e sfiderà Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

Crolla un altro big negli US Open 2024: Alexander Zverev va ko nei quarti di finale contro Taylor Fritz, sconfitto 3-1 in quasi tre ore e mezza di gioco. Il primo set è incredibilmente equilibrato, con i due che tengono delle percentuali di prime altissime. Zverev annulla un paio di palle break, senza mai arrivare alla possibilità di strappare il turno di battuta allo statunitense. I due arrivano al tie-break, e il tedesco sembra partire bene. Fritz, dopo aver subito il primo minibreak, cambia marcia e scappa via, chiudendo con il 7-6(2) che vale l’1-0. Taylor concede qualcosa in più nella partita successiva, e alla prima vera occasione Alexander trova il break: sul 4-3 Zverev ruba il servizio al suo avversario, per poi chiudere nel suo turno di battuta con il 6-3 della parità. L’americano torna a spingere nel terzo set, trovando il suo primo break e allungando sul 3-0. Zverev rientra e pareggia i conti, ma si ritrova sullo 0-40 e sul 4-5. Il tedesco annulla ben quattro set point, ma sul quinto cade: Fritz vince 6-4 e vola sul 2-1. Il quarto set è molto simile al primo, con più errori da una parte e dall’altra. Zverev sembra sempre più in affanno rispetto al suo avversario, che lo costringe ad annullare svariate palle break. Come nella prima partita anche in questo caso i due giungono al tie-break, e il risultato è analogo: 7-6(3) in favore del padrone di casa, che chiude con il 3-1 e si prende la semifinale.

L'ultimo americano in finale in uno Slam al maschile è stato Andy Roddick: nel 2009 raggiunse l'atto conclusivo a Wimbledon, nel 2006 quello degli Us Open. Ebbene, 18 anni dopo gli Stati Uniti avranno un rappresentante di casa a Flushing Meadows, visto che una delle semifinali sarà quella tra Fritz e Tiafoe. Il numero 20 della classifica Atp piega 6-3, 6(5)-7, 6-3, 4-1 Grigor Dmitrov, costretto al ritiro per un infortunio alla gamba nel corso del quarto set. L'americano domina la prima parte di gara, vincendo il primo parziale con due break e volando sul 4-1 nel secondo. La gara sembra potersi riaprire con il tie-break vinto 7-5 dal bulgaro, che però nel corso del terzo set rimedia un infortunio alla gamba. La resistenza è eroica, ma dopo il 6-3 del parziale e sul 4-1 nel corso del quarto, Dimitrov alza bandiera bianca e Tiafoe vola in semifinale. Sfiderà il connazionale Fritz e per uno dei due arriverà il primo atto conclusivo di uno Slam. E si interromperà un digiuno degli Stati Uniti nel Major di casa che durava dal 2006.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile Emma Navarro è la prima a entrare tra le quattro semifinaliste, superando Paula Badosa 2-0 in un’ora e quattordici minuti, con il punteggio di 6-2, 7-5. La statunitense domina in lungo e in largo il primo set, con un break immediato nel primo turno di battuta della sua avversaria e il secondo per chiudere il parziale. La spagnola reagisce nel secondo set, arrivando con un paio di break addirittura al 5-1. Badosa non riesce a chiudere la partita per andare al terzo set, al contrario crolla e si fa rimontare fino al 7-5 di Navarro.

Servirà un'impresa a Emma Navarro, perché la statunitense se la dovrà vedere con un'Aryna Sabalenka in stato di grazia. La bielorussa e numero 2 al mondo concede appena tre game a Qinwen Zheng, oro a Parigi 2024, imponendosi 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco e concedendo all'asiatica solo le briciole: solamente una palla break, naturalmente annullata, in avvio di match (e comunque sul 2-0), poi strappa complessivamente quattro volte il servizio e si porta a casa il passaggio del turno. Contro Navarro giocherà per la sua seconda finale agli Us Open (lo scorso anno perse contro la padrona di casa Coco Gauff).