Tennis, US Open: Federer batte Evans e vola agli ottavi

Tutto facile per Roger Federer. Il numero 3 al mondo supera agevolmente il britannico Daniel Evans (n. 47) con un netto 6-2, 6-2, 6-1 e accede così al quarto turno degli US Open, dove affronterà il belga David Goffin. Lo svizzero parte molto bene e prende subito il largo e mette fine al match in un’ora e 20 minuti. Eliminato invece dal torneo di New York il giapponese Kei Nishikori, numero 8 al mondo, sconfitto 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 dall’australiano Alex De Minaur (n. 29).

Federer comincia fortissimo già nella prima frazione, vinta grazie ai break piazzati al sesto ed all'ottavo game, e poi schiaccia ulteriormente sull'acceleratore in quella seguente. Federer domina, tatticamente e tecnicamente, si diverte e diverte. Si capisce subito che è giornata buona per Roger quando sbaglia due stop-volley, per poi continuare a provarci fino a ottenere la perfetta smorzata di rovescio che voleva. Il secondo set diventa così una vera e propria marcia trionfale per l’elvetico, che realizza altri due break (quarto e ottavo game) e che non perde nemmeno un punto in tutti e quattro i suoi turni di servizio.

Dopo aver rubato la battuta a Evans in entrata di un terzo set che ha ovviamente le sembianze di un buonissimo allenamento agonistico, lo svizzero nel game seguente subisce il primo break del match. Un piccolo intoppo prima di allungare fino al 6-1 finale in un match senza storia. Le statistiche ci consegnano un clamoroso 48 vincenti e 19 errori per Federer; Daniel Evans (solo 14 errori, per capirci) viene semplicemente travolto ed è costretto a inchinarsi. Era dal 2014 che King Roger non raggiungeva il quarto turno in tutti gli Slam dell’anno solare. Prossimo avversario dell’elvetico sarà il belga David Goffin (numero 13 al mondo) che supera 7-6, 7-6, 7-5 lo spagnolo Pablo Carreño Busta.

Sconfitta sorprendente invece quella per Kei Nishikori. Il giapponese numero 8 al mondo è costretto al ko contro l’australiano Alex De Minaur (n. 29) che vince 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. Il tennista nipponico viene già travolto dopo i primi due set, tenta il recupero nel terzo ma subito dopo è costretto a capitolare nel quarto e decisivo contro il talentuoso ventenne della Tasmania, che centra a New York i suoi primi ottavi di finale slam. Ora De Minaur incontrerà al quarto turno il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il polacco Kamil Majchrzak.

TABELLONE FEMMINILE

La numero 1 al mondo, l’australiana Ashleigh Barty stende 7-5, 6-3 la greca Maria Sakkari (n. 26) e troverà sulla propria strada la cinese Qiang Wang (15), vincente 7-6, 6-3 contro la francese Fiona Ferro (61). La ceca Karolina Pliskova (numero 2 del ranking WTA) sconfigge 6-1, 4-6, 6-4 la tunisina Ons Jabeur (51) e agli ottavi di finale affronterà Johanna Konta britannica (10), che supera 6-2, 6-3 la cinese Shuai Zhang (32). Piccola sorpresa invece per la lettone Anastasija Sevastova (n. 18), battuta 6-4, 6-3 dalla croata Petra Martic (23); quest’ultima al quarto turno dei US Open sfiderà Serena Williams (13), che prevale nettamente 6-3, 6-2 contro la ceca Karolina Muchova (43).