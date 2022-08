Tennis, Us Open: ecatombe azzurra nel tabellone femminile, fuori Paolini, Cocciaretto e Bronzetti

US OPEN

Tutte e tre le nostre tenniste salutano il torneo al primo turno: avanzano Swiatek, Sasnovich e Davis

Solo ombre tra le donne azzurre nel primo turno degli Us Open: escono subito Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La Paolini, chiamata all’impresa contro la testa di serie numero 1 Iga Swiatek, impensierisce la polacca solo nel primo set prima di crollare 6-3, 6-0. Troppo forte la favorita alla vittoria finale e tennista più in forma in questo 2022. Niente da fare anche per Elisabetta Cocciaretto, anche lei sfavorita contro la numero 32 Sasnovich. La bielorussa passa 6-2, 6-4 rispettando i favori del pronostico. Peccato infine per Lucia Bronzetti, che perde contro la numero 105 del mondo, l’americana Davis, senza far valere la migliore classifica. L’azzurra vince il primo set ma poi si scioglie nel tie break del secondo e cede alla distanza nel terzo, complice un grave problema alla coscia destra che la costringe al ritiro sul punteggio di 4-6, 7-6(3), 5-4 e 30 pari in favore dell’avversaria.

