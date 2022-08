Tennis, Us Open: Alcaraz, Cilic e Rublev al 2° turno, tra le donne bene Pegula e Sabalenka

US OPEN

Lo spagnolo approfitta del ritiro di Baez e il croato stende Marterer mentre al russo servono cinque set, nel tabellone femminile ok anche Muguruza e Badosa

© Getty Images Giornata positiva per le teste di serie agli Us Open di tennis. Sul cemento di New York, nella seconda giornata di gare, Carlos Alcaraz approfitta del ritiro di Baez sul risultato di 7-5, 7-5 2-0 in suo favore. Sorridono anche Cilic (3-0 a Marterer) e Dimitrov (3-0 su Johnson). Fatica invece Rublev ok in cinque set su Djere. Tra le donne bene Sabalenka, Pegula, Badosa e Muguruza che superano rispettivamente Harrison, Golubic, Tsurenko e Tauson.

TABELLONE MASCHILE

Dopo l’uscita di scena di Tsitsipas nella prima giornata, sorridono le altre teste di serie maschili a New York. Sul cemento degli Us Open Carlos Alcaraz si porta avanti 7-5, 7-5, 2-0 sull’argentino Baez prima di vedere l’avversario ritirarsi per problemi fisici. Tutto facile anche per il croato Cilic, vincitore qui nel 2014 e autore di un secco 6-3, 6-2, 7-5 sul tedesco Marterer. Sorride anche Grigor Dimitrov sempre 3 set a zero sul padrone di casa Johnson, così come Norrie su Paire. Infine si aggiunge al secondo turno anche il russo Rublev che deve però faticare parecchio prima di spuntarla al quinto set con Djere (7-6, 6-3, 3-6, 4-6, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Bene le favorite del tabellone anche in campo femminile con Sabalenka, Pegula, Muguruza e Badosa che approdano al secondo turno. La bielorussa, sesta testa di serie, passa 6-1, 6-3 sull’americana Harrison. L’altra americana Jessica Pegula (numero 8) si libera 6-2, 6-2 della svizzera Golubic. La due spagnole infine superano rispettivamente la Tauson in due set e la Tsurenko in tre sofferti parziali.

