Tennis, US Open: Djokovic sconfigge Londero e vola al terzo turno

PIOGGIA PROTAGONISTA

La pioggia caduta su New York sconvolge i programmi degli US Open ma non ferma Novak Djokovic che batte in tre set l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 56 Atp: 6-4 7-6 (3) 6-1 i parziali in favore del serbo, che gioca con la spalla sinistra dolorante e perciò non rende al 100%. Al terzo turno Djokovic affronterà uno tra Lajovic e Kudla. Nel tabellone femminile, Serena Williams vince in rimonta, avanti anche Ashleigh Barty.

Più forte del dolore, sì, ma fino a quando? Novak Djokovic ha bisogno del timeout medico per continuare la partita contro Juan Ignacio Londero. La spalla sinistra lo tormenta al rovescio e al servizio, solo i massaggi del fisioterapista dell'Atp e un po' di fortuna possono salvarlo da una situazione molto pericolosa. Ad esempio, il serbo è costretto a una grande rimonta nel secondo set prima di essere costretto al tie-break: se lo avesse perso, la partita si sarebbe allungata di almeno mezz'ora, con tutte le conseguenze del caso sul piano fisico e mentale. Non è successo, anche perché Djokovic ha imparato a ricevere i messaggi del suo corpo nel corso degli anni, e sa quando è il caso di forzare o no. Nel primo set il numero 1 del mondo fa subito intuire che non è la serata ideale: subito sotto di un break, con Londero avanti 3-2, e qualche smorfia di dolore a tradire sofferenza. Djokovic recupera all'istante il break di svantaggio e chiama il timeout medico. Crema antidolorifica, massaggi del fisioterapista, e di inerzia il primo set si chiude sul 6-4. Nel secondo il numero 1 del mondo vede le streghe: partenza da incubo, doppio break regalato a Londero, che ringrazia e si porta sul 3-0. Poi, il graffio del campione, con cinque game consecutivi portati a casa e il parziale che sembra in tasca. Sembra, già. Perché Londero piazza il controbreak e porta il set al tie-break: in questo fondamentale Djokovic sbaglia poco o niente nel 2019 (nove su dodici portati a casa) e conferma di trovarsi a suo agio quando la palla scotta. Trovato il successo per 7-3, il match si è incanalato sui binari voluti da Djokovic, che sale di livello al servizio e soprattutto sfrutta il crollo di Londero (solo 27% di punti con la prima). Il numero 1 del mondo ora deve pensare a recuperare dall'infortunio: avrà un giorno in più per farlo, perché il suo avversario, Kudla o Lajovic, giocherà solo giovedì.

IL TABELLONE FEMMINILE

Serena Williams ha bisogno di tre set per piegare la 17enne statunitense Caty McNally, numero 8 del mondo. La teenager mette paura alla vecchia leonessa e vince il primo set per 7-5, rimane aggrappata al secondo parziale fino al 2-2, prima di essere travolta dal cambio di passo di Serena, che le lascia solo le briciole (due game). Il risultato in favore della ex numero 1 Wta è 5-7 6-3 6-1. Soffre di meno la numero 2 del tabellone, Ashleigh Barty, che comunque deve annullare un set point a Lauren Davis, domandola con il punteggio di 6-2 7-6.