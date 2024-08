Tennis, Us Open: buona la prima per Zverev e Rublev, Fritz sfiderà Berrettini

TENNIS

Il tedesco non stecca nel derby contro Marterer, anche se perde un set. Debutto da manuale per il russo e per Ruud, mentre lo statunitense ha la meglio su Carabelli

© Getty Images Inizia col piede giusto l'avventura di Alexander Zverev (4) negli US Open, che lo vedono sconfiggere il connazionale Marterer al debutto: 6-2, 6-7, 6-3, 6-2 il punteggio a favore di Sasha. Il tedesco è l'unico della top-10 a perdere un set, mentre Rublev (6) e Ruud (8) effettuano un debutto perfetto: successo in tre set contro Seyboth Wild e Kwon. Avanti anche Fritz (12), che sfiderà Berrettini. Nel tabellone femminile, debutto vincente per Coco Gauff.

TABELLONE MASCHILE

Inizia col piede giusto l'avventura di Sasha Zverev (4) nel primo turno degli Us Open che, dopo il ritiro di Ruusuvuori, lo vedeva sfidare il connazionale Marterer. Il tedesco domina nel primo set, poi perde la concentrazione e si fa soffiare il secondo al tiebreak. Dopo questo calo mentale, riprende il dominio per chiudere col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 6-2. Avanti anche Andrey Rublev (6), che sconfigge in tre set Seyboth Wild (6-3, 7-6, 7-5). Debutto in scioltezza anche per Casper Ruud (8), che regola il cinese Yunchaokete, e per i padroni di casa. Taylor Fritz (12) travolge in tre parziali l'argentino Carabelli col punteggio di 7-5, 6-1, 6-2: sarà lui lo sfidante di Matteo Berrettini nel prossimo turno. Passa anche Shelton (13): 6-4, 6-2, 6-2 su Thiem. Le prime gare vedono uscire il solo Bublik (27), che perde al quinto contro il sorprendente cinese Shang Juncheng. Avanti Popyrin (28) e Humbert (17), così come Lehecka (32): il ceco, che stava comunque dominando, approfitta del ritiro di Fucsovics per un problema alla schiena.

TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile ci fa assistere al sontuoso debutto di Coco Gauff (3). La statunitense e detentrice del torneo domina e travolge Gracheva col punteggio di 6-2, 6-0. Avanti anche Zheng Qinwen (7), che ha la meglio nel terzo set contro Anisimova, e l'altra statunitense Keys (14): 6-4, 6-1 su Siniakova. Prosegue il cammino di Donna Vekic (24) e Paula Badosa (26), vittoriose in due set su Birrell e Golubic, mentre avanza con maggior fatica Elina Svitolina. La testa di serie numero 27 deve rimontare un set contro l'argentina Carle: 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio che le vale la qualificazione. Passa il turno anche Kasatkina (12), out invece l'ucraina Yastremska (32) e la greca Maria Sakkari: la testa di serie numero 9 si ritira e lascia campo libero alla cinese Wang Yafan dopo il 6-2 nel primo set.