Il nostro sondaggio: Sinner è il più grande sportivo italiano di tutti i tempi, ma l'oro di Jacobs rimane l'impresa più amata

La vittoria sull'erba dell'All England Club ha consegnato alla storia il 23enne di Sesto Pusteria, primo azzurro a vincere a Wimbledon e soprattutto sempre più numero 1 del tennis mondiale. Un successo che conferma quanto già visto in precedenza agli Australian Open e agli US Open e che cancella quella brutta sconfitta al Roland Garros.Tutto ciò ha colpito i lettori di SportMediaset che hanno votato con grande affluenza e, su 18.000 preferenze ricevute, il 54% ha sottolineato come Sinner sia il più grande sportivo italiano di tutti i tempi.