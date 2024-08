Tennis, Us Open: Berrettini vola al secondo turno, out Nardi

© Getty Images

Matteo Berrettini conquista subito il secondo turno degli US Open, confermando un ottimo feeling con la superficie e con l'atmosfera di Flushing Meadows. Il romano è in crescita e lo dimostra, dominando la sfida contro Albert Ramos-Vinolas dopo un primo set combattuto: il match si chiude dopo 2h21' di gioco col punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Il secondo turno potrebbe essere complesso, con lo spauracchio Fritz. Out Luca Nardi, passa Bautista Agut.