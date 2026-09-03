Tennis, US Open: Alcaraz ok in rimonta, batte Faria e vola al terzo turno

Vittoria in rimonta per Carlos Alcaraz, che in poco meno di due ore e quarantacinque minuti regola il portoghese Jaime Faira in quattro set. Come contro Safiullin lo spagnolo comincia testando le sue condizioni e senza esagerare, ma ha comunque a disposizione una palla break sul 3-2 a suo favore. Il lusitano annulla questa chance e a sua volta trova le forze di strappare il servizio ad Alcaraz, nel game successivo. Faria vola sul 5-3, lo spagnolo prova a rientrare ma non c’è niente da fare: 6-4 e Jaime avanti 1-0.