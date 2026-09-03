US OPEN

Tennis, US Open: Alcaraz ok in rimonta, batte Faria e vola al terzo turno

Lo spagnolo rischia dopo il primo set, poi si riprende e avanza vincendo 3-1 contro il portoghese

03 Set 2026 - 09:41
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Seconda vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz dopo il rientro, lo spagnolo accede al terzo turno degli US Open 2026 superando il portoghese Jaime Faria in rimonta. Due ore e quarantuno minuti in cui Carlos concede il primo set 4-6 dopo una palla break fallita, poi però cambia marcia e si prende il turno successivo con il 6-0, 6-3, 6-2 in poco meno di due ore. Per Alcaraz ora c’è il cinese Wu, vincitore con un netto 3-0 su Duckworth.

Vittoria in rimonta per Carlos Alcaraz, che in poco meno di due ore e quarantacinque minuti regola il portoghese Jaime Faira in quattro set. Come contro Safiullin lo spagnolo comincia testando le sue condizioni e senza esagerare, ma ha comunque a disposizione una palla break sul 3-2 a suo favore. Il lusitano annulla questa chance e a sua volta trova le forze di strappare il servizio ad Alcaraz, nel game successivo. Faria vola sul 5-3, lo spagnolo prova a rientrare ma non c’è niente da fare: 6-4 e Jaime avanti 1-0. 

Dopo il primo parziale Carlos cambia completamente marcia e inizia a spingere davvero: annulla due palle break nel primo game del set successivo e poi infila tre break consecutivi, poco più di mezzora per riportarsi sull’1-1 con un secco 6-0. Il lusitano fatica a rispondere, e anche nel terzo set va subito sotto di un break sul 2-0. Prova a rispondere tornando subito sul 2-1 col contro-break, ma Alcaraz fiuta il momento e mantiene il vantaggio rubando nuovamente il servizio all’avversario. Il murciano gestisce poi fino alla fine del parziale, 6-3 per portarsi avanti sul 2-1. 

Nel quarto set arriva la zampata finale: altri due break uno in fila all’altro sul 2-1 per scappare via sul 5-1 e chiudere i conti con il 6-2 che significa 3-1 e terzo turno conquistato. Alcaraz raggiunge il cinese Wu nel tabellone. 

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