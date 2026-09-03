Tennis, US Open: Alcaraz ok in rimonta, batte Faria e vola al terzo turno

Seconda vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz dopo il rientro, lo spagnolo accede al terzo turno degli US Open 2026 superando il portoghese Jaime Faria in rimonta. Due ore e quarantuno minuti in cui Carlos concede il primo set 4-6 dopo una palla break fallita, poi però cambia marcia e si prende il turno successivo con il 6-0, 6-3, 6-2 in poco meno di due ore. Per Alcaraz ora c’è il cinese Wu, vincitore con un netto 3-0 su Duckworth.
Vittoria in rimonta per Carlos Alcaraz, che in poco meno di due ore e quarantacinque minuti regola il portoghese Jaime Faira in quattro set. Come contro Safiullin lo spagnolo comincia testando le sue condizioni e senza esagerare, ma ha comunque a disposizione una palla break sul 3-2 a suo favore. Il lusitano annulla questa chance e a sua volta trova le forze di strappare il servizio ad Alcaraz, nel game successivo. Faria vola sul 5-3, lo spagnolo prova a rientrare ma non c’è niente da fare: 6-4 e Jaime avanti 1-0.
Dopo il primo parziale Carlos cambia completamente marcia e inizia a spingere davvero: annulla due palle break nel primo game del set successivo e poi infila tre break consecutivi, poco più di mezzora per riportarsi sull’1-1 con un secco 6-0. Il lusitano fatica a rispondere, e anche nel terzo set va subito sotto di un break sul 2-0. Prova a rispondere tornando subito sul 2-1 col contro-break, ma Alcaraz fiuta il momento e mantiene il vantaggio rubando nuovamente il servizio all’avversario. Il murciano gestisce poi fino alla fine del parziale, 6-3 per portarsi avanti sul 2-1.
Nel quarto set arriva la zampata finale: altri due break uno in fila all’altro sul 2-1 per scappare via sul 5-1 e chiudere i conti con il 6-2 che significa 3-1 e terzo turno conquistato. Alcaraz raggiunge il cinese Wu nel tabellone.