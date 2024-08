Tennis, Us Open: avanzano Musetti e Bronzetti, out Darderi

TENNIS

Il carrarese si impone in quattro set su Opelka, la riminese elimina Sun. Il 22enne battuto da Baez

© Getty Images La prima giornata degli Us Open si chiude con due sorrisi e un'eliminazione per l'Italia. Nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti si impone 7-6(3), 1-6, 6-1, 7-5 sul padrone di casa Opelka, mentre saluta Luciano Darderi, superato dall'argentino Baez che vince 6-4, 6(3)-7, 6-0, 7-6(4). Nel femminile sorride invece Lucia Bronzetti, che vola al secondo turno grazie al ritiro di Lulu Sun dopo il primo set (6-3 per la riminese).

TABELLONE MASCHILE

Non proprio agevolissimo il debutto di Lorenzo Musetti agli Us Open. Il carrarese, in ogni caso, riesce a superare Reilly Opelka e volare al secondo turno. Contro il padrone di casa, il vincitore del bronzo a Parigi 2024 gioca un ottimo primo set, vinco 7-3 al tie-break dopo aver concesso praticamente nulla all'americano. I problemi arrivano al secondo parziale, quando lo statunitense domina e con un netto 6-1 rimette tutto in parità. Musetti lo ricambia con la stessa, identica moneta grazie ad un altro 6-1 e a cinque game consecutivi. Il meglio, però, lo dà nel quarto e decisivo set: sotto 2-0, arriva sul 5-3 e strappa per due volte di fila il servizio a Opelka, chiudendo sul 7-5 e passando il turno. Il prossimo avversario sarà Kecmanovic.

Saluta, invece, Luciano Darderi: il 22enne perde contro l'argentino Sebastian Baez che ha il merito di non lasciarsi scomporre dal ko nel secondo set. Dopo il primo (6-4), arriva infatti il pareggio dell'italiano, che con il 7-3 del tie-break rimette tutto in parità. Il terzo, però, è quello che spiana la strada a Baez, che travolge 6-0 Darderi per poi chiudere i conti vendicandosi al tie-break nel quarto (7-4). Tanti rimpianti per l'azzurro, avanti 4-2 e vicinissimo a prolungare la sfida al quinto.

TABELLONE FEMMINILE

Lucia Bronzetti vola al secondo turno degli Us Open e lo fa con il minimo sforzo, perché la sua gara dura poco meno di un'ora: il tempo di imporsi nel primo set sull'australiana Lulu Sun con il punteggio di 6-3. L'azzurra concede subito una palla break, ma resiste per poi strappare il servizio sul 4-3. Dopo altre tre palle break annullate, ecco il punto che le vale l'1-0 nel conto dei parziali. Poi, il ritiro di Sun: Lucia Bronzetti sfiderà ora la numero 2 al Mondo Aryna Sabalenka.