Tennis, US Open: Alcaraz vince per ritiro, ok anche Hurkacz e Monfils

US OPEN

Lo spagnolo si aggiudica il primo set poi Koepfer si ritira, il polacco elimina Huesler. Il francese elimina Daniel. Sabalenka sorride nel femminile

© Getty Images Nella notte italiana che chiude la seconda giornata degli US Open, il numero uno al Mondo e vincitore a Flushing Meadows del 2022 Carlos Alcaraz passa il turno grazie al ritiro di Dominik Koepfer, che dopo aver perso il primo set decide di abbandonare il match. Avanzano anche Hurkacz e Monfils, che eliminano Huesler e Daniel. Nel tabellone femminile, nessun problema per Aryna Sabalenka, out Venus Williams, battuta da Minnen.

Secondo turno conquistato con risparmio di energie per Carlos Alcaraz: il detentore del titolo supera infatti il tedesco Dominik Koepfer che è costretto al ritiro a causa di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel primo set. Lo spagnolo si impone 6-3 in poco più di mezz'ora di gioco, poi il tedesco capisce di non poter continuare e abbandona sul 3-2 (e servizio per il numero uno al mondo), spianando la strada al classe 2003. Adesso, il 20enne affronterà il sudafricano Harris, che si libera in tre set dell'argentino Pella.

Nella notte di Flushing Meadows, non sbagliano neanche Hurkacz e Monfils, anche se il polacco deve sudare e non poco per liberarsi dello svizzero Huesler, mentre il francese batte in quattro set Daniel. Il numero 17 al mondo è chiamato alla rimonta visto il 6-4, 7-5 in favore del 97esimo della classifica Atp in avvio, poi il dominio al tie-break (7-0) e i successivi 6-3, 6-1 valgono il passaggio del turno: il prossimo avversario sarà l'inglese Draper (3-0 ad Albot). Monfils, invece, supera il giapponese, che si impone nel primo set (6-4) ma subisce la rimonta del transalpino, capace di vincere 6-4, 6-2, 7-6(4) il secondo, terzo e quarto parziale. Ora, sarà sfida a Rublev.

TABELLONE FEMMINILE

Non sbaglia Aryna Sabalenka: la numero 2 della classifica Wta ha un debutto agevole ed elimina la belga Zanevska con il punteggio di 6-3, 6-2. La prossima avversaria della russa sarà l'inglese Burrage, che si impone in due set su Blinkova. Saluta, invece, Venus Williams, travolta nettamente dalla belga Minnen che domina con un doppio 6-1. Gli Stati Uniti possono comunque sorridere con il 7-6(2), 6-4 di Sofia Kenin ad Ana Bogdan e con il 2-6, 7-5, 6-2 con cui Sachia Vickery si libera di Donna Vekic. Zheng e Kanepi, infine, travolgono rispettivamente Podoroska (6-1, 6-0) e Strycova (6-4, 6-4).