Tennis, US Open: debutto ok per Sinner e Sonego

US OPEN

L'altoatesino e il torinese vincono in tre set contro Hanfmann e Moreno De Alboran. Capolavoro di Bronzetti: eliminata Krejcikova

© Getty Images Si chiude con tante buone notizie per l'Italia la seconda giornata degli US Open. Nella notte, infatti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego volano al secondo turno dopo aver travolto rispettivamente Yannick Hanfmann (6-3, 6-1, 6-1) e Nicolas Moreno De Alboran (6-3, 6-4, 6-2). Il vero capolavoro, però, lo compie Lucia Bronzetti, che si impone con il punteggio di 6-4, 7-6(3) sulla numero 12 della classifica Wta Barbora Krejcikova.

Nessun problema per Jannik Sinner, che debutta brillando agli US Open battendo il quasi omonimo Yannick Hanfmann in tre set e concedendo davvero pochissimo: appena quattro palle break. L'altoatesino si impone infatti con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Il 22enne di San Candido è inoltre letale, in quanto sfrutta sempre i buchi lasciati dal tedesco, partendo al meglio e volando subito sul 2-0: scatto iniziale decisivo, perché si trasforma nel 6-3 del primo parziale. Nel secondo, Sinner sale addirittura sul 4-0 e ha anche una chance del 5-0, ma allo stesso tempo deve annullare le prime palle break in favore del numero 54 al mondo, poi chiude sul 6-1. Risultato replicato nel terzo con Hanfmann che, al primo game, ha due possibilità di strappare il servizio, ma Sinner non lascia spazi e passa successivamente dall'1-1 al 6-1 in scioltezza. Ora, sarà derby contro Lorenzo Sonego: l'Italia è certa di avere un rappresentante nel tabellone maschile al terzo turno.

L'avversario dell'altoatesino sarà dunque il torinese che ha un debutto agevole contro il padrone di casa Nicolas Moreno De Alboran: 6-3, 6-4, 6-2. L'americano compie una strenua resistenza soprattutto in avvio, quando annulla due palle break aggiudicandosi un game lungo quasi 15 minuti, poi Sonego strappa il servizio e vola prima sul 4-1, poi sul 6-3. Nel secondo, ecco le prime sbavature: sale sul 2-0 e sul 4-2, ma perde per due volte il turno in battuta e si torna sul 2-2 e sul 4-4. Immediato, però, il controbreak nel nono game che vale il successivo 6-4. Nel terzo, invece, non c'è storia: subito 4-0 e passaggio del turno archiviato e conquistato al primo match point a disposizione.

TABELLONE FEMMINILE

La grande prestazione per l'Italia arriva invece dal tabellone femminile: Lucia Bronzetti si impone in due set sulla numero 12 al mondo, Barbora Krejcikova. Match con tante emozioni e tanti rischi per l'italiana, che nel primo set strappa due volte il servizio alla ceca (al terzo e al nono gioco) chiudendo sul 6-4 nonostante perda il turno nel quarto game. Le vere emozioni arrivano però nel secondo: Bronzetti sale subito sul 4-0 e sembra finita, ma Krejcikova trova un triplo break e passa sul 5-4, con la 24enne di Rimini che risponde: si va dunque sul 5-5. Al tie-break, l'italiana è letale: cinque punti di fila le permettono di passare dal 2-3 al definitivo 7-3. Ora, Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Lys.