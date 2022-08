Us Open: Serena Williams avanza nel torneo: "Il mio ritiro? Resto vaga"

Tennis

Conquista il successo in due set rimandando così, almeno un paio di giorni, il suo addio al tennis giocato

"Il mio ritiro? Resto vaga su questo, perché non si sa mai". Serena Williams, dopo la qualificazione al secondo turno degli Us Open di tennis, risponde così a una domanda sul suo futuro. La tennista ora ha 40 anni e ha spiegato in una intervista per Vogue che è "pronta a concentrarsi sulla sua vita privata", senza specificare quando. La campionessa americana ha eliminato durante la gara la 27enne Danka Kovinic, in 6-3, 6-3.

Serena Williams ha mostrato al pubblico adorante degli US Open che non ha ancora finito di giocare, vincendo contro Danka Kovinic e rimandando il momento di dire addio al tennis. La quasi 41enne, vincitrice di 23 Slam, aveva annunciato all'inizio del mese che questo torneo sarebbe stato molto probabilmente il suo ultimo, ponendo fine a una carriera lunga 27 anni. Intanto si è assicurata almeno un'altra serata sotto le luci della ribalta con un trionfo per 6-3 6-3 con cui è qualificata al secondo turno del torneo. Vestita con un abito disegnato da lei, nero con diamanti, cristalli e oro ha poi risposto a una domanda sul suo futuro nel mondo del tennis: "Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai".

Adesso per Serena c’è Anett Kontaveit, testa di serie numero due del tabellone, giocatrice certamente più impegnativa della Kovinic, ma reduce da un periodio di difficoltà. L’estone parte favorita, ma il pronostico e l’esito potrebbero essere molto meno scontati di quanto si pensi.

