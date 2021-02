Tennis, Melbourne Atp 250: finale tutta italiana Travaglia-Sinner Sinner

Stefano Travaglia e Jannik Sinner in finale del "Great Ocean Road Open", uno dei due tornei ATP 250 in preparazione degli Australian Open. Per il tennista marchigiano è anche la prima volta in una finale Atp. In semifinale Travaglia n.71 del mondo, ha superato nettamente per 6-3 6-4, in un'ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, 26enne di Fortaleza n.83 del ranking. Sinner invece si è sbarazzato del russo Karen Khachanov in tre ore per 7-6 4-6 7-6.

