Heidi Klum 20 anni dopo ancora protagonista al sorteggio Mondiale

L'ex top model assisterà Infantino nella cerimonia di venerdì come fece nel 2006

05 Dic 2025 - 07:30
Heidi Klum sarà al fianco del presidente Fifa Gianni Infantino in occasione dei sorteggi dei gironi per il prossimo Mondiale, evento che sarà trasmesso in diretta streaming sul sportmediaset.it. L'ex top model ha accolto con gioi la notizia: "Condurre nuovamente il sorteggio finale, dopo aver partecipato allo show 20 anni fa nel mio Paese d'origine, è davvero straordinario. La Coppa del Mondo unisce il mondo come nessun altro evento, ed essere di nuovo parte di questa magia, su un palcoscenico ancora più grande che coinvolge tre Paesi ospitanti e 48 squadre, è un onore incredibile"

