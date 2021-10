Tennis, Sinner sconfigge Schwartzman e trionfa ad Anversa

TENNIS

Quarto torneo Atp vinto dall'altoatesino nel 2021 dopo Melbourne, Washington e Sofia

Un grande Jannik Sinner ha vinto il titolo dell'European Open di Anversa (Belgio), torneo Atp 250 con un montepremi di 508.600 . Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking ATP, ha battuto in finale l'argentino Diego Schwartzman, n.13 Atp e seconda testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Dopo Melbourne, Washington e Sofia, per Sinner è il quarto titolo stagionale, mai nessun italiano ci era riuscito nell'era Open.

"Contro Schwartzman devi giocare il migliore tennis spingendo su ogni colpo e oggi ci sono riuscito. Il mio team mi allena duramente per migliorarmi. E questo tipo di risultati arrivano grazie al duro lavoro e sono sempre riconoscente al mio staff per quello che facciamo. Congratulazioni a Diego per la settimana che ha fatto, mi auguro possa vincere altri tornei perché è un tennista incredibile. Due anni fa ero qui, sono stato contento di essere tornato, l'atmosfera è stata molto bella avendo il il 100% del pubblico". Così Jannik Sinner ha salutato il successo contro l'argentino, vittoria che ha permesso al tennista azzurro di superare Cameron Norrie nella FedEx Race portandosi al decimo posto, a soli 110 punti dall'ultimo utile per le Finals di Torino, occupato ora da Hubert Hurkacz. la rincorsa ricomincerà dall'Atp 500 di Vienna dove Sinner si presenterà da numero 11 del ranking mondiale, miglior classifica di sempre e, a 20 anni, sulla soglia della top ten.