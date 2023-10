Tennis, Sinner vince anche l’Atp di Vienna! Medvedev battuto in finale

L’altoatesino sconfigge il russo con il punteggio di 7-6(7), 4-6, 6-3 dopo oltre tre ore altissima intensità

Sinner sfida Medvedev a Vienna: i migliori scatti

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Altro grande successo per Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Vienna. L’altoatesino si aggiudica il titolo battendo in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3 dopo una battaglia di tre ore e quattro minuti di gioco. L’azzurro rimonta nel tie-break del primo set, cala fisicamente nel secondo e dà la spallata decisiva nel terzo, trovando il break nel game infinito da 32 punti. Decimo titolo in carriera per il numero 4 al mondo.

Sinner come Panatta: Jannik conquista il decimo titolo in carriera battendo 2-1 Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 di Vienna. Avvio dai ritmi alti, con il russo che riesce ad andare avanti grazie al break che lo porta subito sul 3-1. Reazione incredibile però dell’azzurro, che sfrutta le seconde battute di Medvedev trovando il contro-break immediato (tenendo tra l’altro a zero il suo avversario). I due continuano a giocare alla grande i propri turni di battuta, anche se Daniil rischia sul 5-5 e sotto 30-0. Il numero 4 del ranking rischia sul 6-5 concedendo un set point, che però riesce ad annullare. Al tie-break Sinner riesce ad annullare un altro set point, e va poi a vincere la partita con il 7-6(7). Nel secondo parziale Jannik sembra pagare dazio fisicamente. Annulla tre palle break sull’1-1, ma non può evitare il break di Medvedev nel turno di battuta successivo. Il russo vince quattro giochi consecutivi, ma fallisce sul 5-2 e non chiude il set. Sinner sbaglia la volée per provare a rientrare sul 5-4, e concede la seconda partita con il punteggio di 6-4. Nel set decisivo Sinner sembra ritrovare un po’ di brillantezza, anche se fallisce le tre palle break a sua disposizione sull’1-0. Sull’1-1 va in scena il game capolavoro dell’intero incontro: 32 punti totali e otto palle break annullate da Medvedev, che però manda lungo il dritto della nona e si fa strappare il servizio dall’altoatesino. I due si rubano il turno di battuta a vicenda nei due giochi successivi, con Sinner che allunga poi sul 5-2: Medvedev annulla il primo match point nel suo turno di battuta, ma cade definitivamente con il 6-3 finale. Vince Sinner, ripete il successo di Pechino contro il russo e conquista il decimo titolo in carriera.

SINNER: "UNA DELLE MIGLIORI PARTITE DELLA MIA VITA"

"Sicuramente questa è una delle 3-5 partite migliori della mia carriera, giocare finali è sempre speciale, soprattutto contro Medvedev. Con lui ho perso tante volte, l'ultimo successo a Pechino mi ha dato fiducia, oggi però è stato completamente diverso rispetto all'ultima volta. Lì c'era stato più serve and volley, qui ho dovuto adattarmi. Sono molto contento di come ho gestito le cose, è stata un'ottima partita". Così Jannik Sinner dopo il trionfo nel torneo Atp 500 di Vienna. "Ho giocato molto bene il primo set, sono riuscito a rientrare quando lui era un break sopra, nel secondo ha cercato di allungare gli scambi, ho avuto tante palle break e nel terzo sono riuscito a sfruttarle" ha aggiunto il tennista azzurro. "E' stata una partita molto mentale, però sono molto contento di come ho gestito tutta la situazione".