Tennis, Sinner rinuncia all'ATP 500 di Rotterdam: "Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare"

Nel 2024 Sinner aveva conquistato l'ATP 500 di Rotterdam battendo in finale l'australiano De Minaur (7-6, 6-4), ma le fatiche di Melbourne lo hanno convinto a non scendere in campo per difendere il titolo e arrivare pronto ai prossimi appuntamenti stagionali. L'azzurro, a questo punto, dovrebbe tornare per l'Open del Qatar (ATP 250), in programma a Doha dal 17 al 22 febbraio.