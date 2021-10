Tennis, Sinner negli ottavi di Indian Wells

TENNIS

L'azzurro avanti grazie al ritiro di Isner, fresco papà per la terza volta

Grazie al ritiro di John Isner, poco dopo la mezzanotte Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il 20enne di Sesto Pusteria, decima testa di serie nel "BNP Paribas Open", settimo 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8,36 milioni dollari, in corso sui campi in cemento in California, avrebbe affrontato martedì sera nel terzo turno lo statunitense John Isner. Il numero 24 del ranking mondiale si è però ritirato per la nascita del terzo figlio. Sinner incassa così 90 punti ATP e ben 92.000 dollari di montepremi. Negli ottavi di finale il numero 14 del mondo potrebbe affrontare nel derby tutto azzurro Matteo Berrettini (Atp 7), che se la vedrà martedì con un altro statunitense, Taylor Fritz (Atp 39).

MEDVEDEV AVANZA, SALUTA LA PLISKOVA

La testa di serie numero 1 del torneo di Indian Wells, Daniil Medvedev, ha battuto Filip Krajinovic 6-2, 7-6 (1) e ha raggiunto gli ottavi di finale al BNP Paribas Open. In campo femminile la numero 1 del seeding Karolina Pliskova, è stata battuta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia per 6-3, 7-5. Medvedev, il campione degli US Open, ha messo a segno il 70% delle prime di servizio e quattro ace nonostante le difficili condizioni atmosferiche. Haddad Maia, numero 115 del mondo, è entrata nel tabellone principale come lucky loser. Ha perso nell'ultimo turno di qualificazione ed è entrata quando Nadia Podoroska, testa di serie numero 29, si è ritirata per un infortunio alla coscia. La brasiliana ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale in un evento WTA 1000.